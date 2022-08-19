Binali Yıldırım'dan depremzedelere müjde - Son Dakika
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Binali Yıldırım'dan depremzedelere müjde

19.08.2022 13:43

28. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "2 bin civarında ağır hasarlı konutu olan depremzede hemşehrilerimizin binaları yapılacak.

28. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "2 bin civarında ağır hasarlı konutu olan depremzede hemşehrilerimizin binaları yapılacak. Bunlar için gerekli kredi imkanları sağlanacak. Uygun vadede, uygun şartlarda krediler verilecek" dedi.

İzmir Dikili'de faaliyete geçirilecek jeotermal ısıtmalı seranın temel atma töreninde İzmirli depremzedelere müjde veren AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Hepimiz biliyoruz ki deprem öldürmez, tedbirsizlik öldürür. İzmir depreminde vatandaşların yaraları süratle sarıldı ve ilk etap evleri yıkılan hemşehrilerimizin konutları teslim edildi. Yerinde dönüşüm başladı. Belirlenen alanda deprem konutları da yapıldı. Burada İzmir Ticaret Odamız ve Ege Bölgesi Sanayi Odası da depremzedelere konut satın alarak kendilerine verdiler. Uzun süredir devam eden bir sorun vardı. 'Orta hasarlı binalar ne olacak?' diye soruluyordu. Bunların yerinde veya belirlenen alanda yeniden yapılması konusunda uzun süreden beri depremzede derneği başkanı ve arkadaşları ile gayret gösterdi. Bu çalışmalar nihayet bir noktaya geldi. 2 bin civarında ağır hasarlı konutu olan depremzede hemşehrilerimizin binaları yapılacak. Bunlar için gerekli kredi imkanları sağlanacak. Uygun vadede, uygun şartlarda krediler verilecek. Hayırlı uğurlu olsun. Bunun müjdesini vermek istiyorum" diye konuştu. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Binali Yıldırım, Mustafa Şentop, AK Parti, İzmir, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Binali Yıldırım'dan depremzedelere müjde - Son Dakika

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