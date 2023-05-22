14 Mayıs'ta gerçekleşen 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı yüzde 49.52, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 44.88, Sinan Oğan'ın oy oranı ise yüzde 5.17 olarak belirlendi. Adayların hiçbiri kazanmak için gerekli olan oya ulaşamadığı için Kılıçdaroğlu ve Erdoğan 28 Mayıs'ta yapılacak 2. tur seçimlerinde yeniden yarışacak.
Gözler 28 Mayıs'a çevrilmişken 14 Mayıs seçimlerinde iyi bir sınav ortaya koyamayan anket şirketleri de yaptıkları araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Son olarak Areda Survey, 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçimleri için yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı.
20-21 Mayıs tarihleri arasında 10 bin kişi ile yapılan ankette Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'a oy vereceğini belirtenlerin oranı yüzde 52.4, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini belirtenlerin oranı ise yüzde 47.6 olarak belirlendi.
İşte yapılan anketten çıkan sonuç;
Son Dakika › Politika › 28 Mayıs seçimleri öncesi 10 bin kişiyle yapılan anket sonuçlandı - Son Dakika