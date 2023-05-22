28 Mayıs seçimleri öncesi 10 bin kişiyle yapılan anket sonuçlandı

Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? İşte 10 bin kişiyle yapılan anketten çıkan sonuç

Gündem olan görüntü sonrası herkes aynı soruyu soruyor

14 Mayıs'ta gerçekleşen 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı yüzde 49.52, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 44.88, Sinan Oğan'ın oy oranı ise yüzde 5.17 olarak belirlendi. Adayların hiçbiri kazanmak için gerekli olan oya ulaşamadığı için Kılıçdaroğlu ve Erdoğan 28 Mayıs'ta yapılacak 2. tur seçimlerinde yeniden yarışacak.

ANKET ŞİRKETLERİ İYİ BİR SINAV VEREMEDİ

Gözler 28 Mayıs'a çevrilmişken 14 Mayıs seçimlerinde iyi bir sınav ortaya koyamayan anket şirketleri de yaptıkları araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Son olarak Areda Survey, 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçimleri için yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı.

ERDOĞAN ARADAKİ FARKI KORUYOR

20-21 Mayıs tarihleri arasında 10 bin kişi ile yapılan ankette Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'a oy vereceğini belirtenlerin oranı yüzde 52.4, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini belirtenlerin oranı ise yüzde 47.6 olarak belirlendi.

İşte yapılan anketten çıkan sonuç;