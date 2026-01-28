46 ilde dev operasyon! 151 şüpheli yakalandı, hepsinin telefonundan aynı uygulama çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

46 ilde dev operasyon! 151 şüpheli yakalandı, hepsinin telefonundan aynı uygulama çıktı

Haberin Videosunu İzleyin
46 ilde dev operasyon! 151 şüpheli yakalandı, hepsinin telefonundan aynı uygulama çıktı
28.01.2026 08:32  Güncelleme: 08:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
46 ilde dev operasyon! 151 şüpheli yakalandı, hepsinin telefonundan aynı uygulama çıktı
Haber Videosu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 46 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 151 şüphelinin yakalandığını ve 82'sinin tutuklandığını bildirdi. Şüphelilerin kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları, örgüt tarafından "Gaybubet Evi" olarak adlandırılarak hücre evlerinde barındıkları ve sınavlarda avantajlı olarak kodlandıkları tespit edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ'ye yönelik 46 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası veya aranma kaydı bulunan 151 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

82 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Bakan Yerlikaya, yakalanan şüphelilerden 82'sinin tutuklandığını, 54'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığını, diğer şüphelilerle ilgili işlemlerin ise sürdüğünü bildirdi.

46 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYONLAR

Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı, KOM ve İstihbarat Başkanlıklarının koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Bursa, Gaziantep, Samsun, Konya, Şanlıurfa, Trabzon ve Tekirdağ'ın da aralarında bulunduğu 46 ilde TEM ve KOM Şube Müdürlükleri tarafından operasyonlar düzenlendi.

HEPSİNİN TELEFONUNDAN BYLOCK ÇIKTI

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; adliye, askeri, eğitim, öğrenci ve diğer mahrem yapılanmalar içerisinde faaliyet yürüttükleri, kriptolu haberleşme programı ByLock kullandıkları, ankesörlü telefonlarla iletişim sağladıkları ve örgüt içindeki sorumlu isimlerle bağlantılı oldukları belirlendi.

GAYBUBET EVLERİ VE SINAV USULSÜZLÜKLERİ DETAYI

Şüphelilerin ayrıca münferit sınav soruşturmaları kapsamında mülakatlarda avantajlı şekilde kodlandıkları ve örgüt tarafından "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerinde barındıkları tespit edildi.

"MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA SÜRECEK"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, milletin birlik ve beraberliğine, devletin bütünlüğüne ve vatandaşların huzuruna kasteden FETÖ ve tüm yapılanmalarına karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı ve operasyonda görev alan tüm birimleri tebrik etti.

İçişleri Bakanı, Operasyon, Güvenlik, Politika, ByLock, Gündem, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika 46 ilde dev operasyon! 151 şüpheli yakalandı, hepsinin telefonundan aynı uygulama çıktı - Son Dakika

Kredi vaadine kandı, hayatı karardı Cezaevine bile girdi Kredi vaadine kandı, hayatı karardı! Cezaevine bile girdi
Galatasaray’da deprem Takımın yıldızı antrenmana çıkamadı Galatasaray'da deprem! Takımın yıldızı antrenmana çıkamadı
Herkes ekran başına Yarın akşam ortalık alev alacak Herkes ekran başına! Yarın akşam ortalık alev alacak
Volkan Konak’ın vefatından 2 gün önceki mesajı ortaya çıktı Dikkat çeken “mezarlık“ detayı Volkan Konak'ın vefatından 2 gün önceki mesajı ortaya çıktı! Dikkat çeken "mezarlık" detayı
Annesinin cenazesinde kardeşini öldüren ağabeyle ilgili şoke eden detay Annesinin cenazesinde kardeşini öldüren ağabeyle ilgili şoke eden detay
Uyuşturucu ile yakalanan motorcudan görülmemiş bahane Uyuşturucu ile yakalanan motorcudan görülmemiş bahane
MHP’li Yıldız’ın “Canlı yayın“ çıkışına Özgür Özel’den jet yanıt MHP'li Yıldız'ın "Canlı yayın" çıkışına Özgür Özel'den jet yanıt
’’Eşcinsel değilim’’ diyen Nefise Karatay’ın son hali gündem oldu ''Eşcinsel değilim'' diyen Nefise Karatay'ın son hali gündem oldu
Masadaki rakam netleşti İşte emekliye verilecek bayram ikramiyesi Masadaki rakam netleşti! İşte emekliye verilecek bayram ikramiyesi
Türk futbolunda neler oluyor 2 hakem istifa etti Türk futbolunda neler oluyor? 2 hakem istifa etti

08:23
Trump açık açık savaş ilan etti: Muhteşem bir donanmamız daha bölgeye ilerliyor
Trump açık açık savaş ilan etti: Muhteşem bir donanmamız daha bölgeye ilerliyor
08:11
Dev şirket milyarlarca dolarlık altını nükleer sığınakta saklamaya başladı
Dev şirket milyarlarca dolarlık altını nükleer sığınakta saklamaya başladı
07:52
Hakan Taşıyan apar topar hastaneye kaldırıldı, Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrenir öğrenmez talimat verdi
Hakan Taşıyan apar topar hastaneye kaldırıldı, Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrenir öğrenmez talimat verdi
07:33
Piyasalar alev alev Tarihi rekorlar art arda geldi
Piyasalar alev alev! Tarihi rekorlar art arda geldi
07:19
Türkiye ve Suriye masada Osmanlı’nın son büyük projesi hayata geçiyor
Türkiye ve Suriye masada! Osmanlı'nın son büyük projesi hayata geçiyor
06:48
BAE’den ABD’yi küplere bindirecek karar: İran’a yönelik herhangi bir saldırıya izin vermeyeceğiz
BAE'den ABD'yi küplere bindirecek karar: İran'a yönelik herhangi bir saldırıya izin vermeyeceğiz
01:44
Dünya devi firma 30 bin kişiyi işten çıkarıyor
Dünya devi firma 30 bin kişiyi işten çıkarıyor
01:20
Yıllar sonra bir ilk Trump’ın iki kelimesi deprem etkisi yarattı
Yıllar sonra bir ilk! Trump'ın iki kelimesi deprem etkisi yarattı
00:38
Trabzon’da 3.8 büyüklüğünde deprem
Trabzon'da 3.8 büyüklüğünde deprem
23:37
Netanyahu kirli planını açıkladı Türk askerini resmen hedef aldı
Netanyahu kirli planını açıkladı! Türk askerini resmen hedef aldı
23:32
Trump: Irak’ta yeniden Nuri el-Maliki başbakan seçilirse yardımı keseriz
Trump: Irak'ta yeniden Nuri el-Maliki başbakan seçilirse yardımı keseriz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 09:12:22. #7.11#
SON DAKİKA: 46 ilde dev operasyon! 151 şüpheli yakalandı, hepsinin telefonundan aynı uygulama çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.