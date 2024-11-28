5 Siyasi Parti Hakkında Suç Duyurusu - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

5 Siyasi Parti Hakkında Suç Duyurusu

Anayasa Mahkemesi, 5 siyasi parti için mali denetim sonucu savcılığa suç duyurusunda bulundu.

28.11.2024 01:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anayasa Mahkemesi'nin Türkiye Altın Çağ Partisi, Ülkem Partisi, Kuvayi Milliye Partisi ve Sevgi ve Saygı Partisi'nin 2021 ve 2022 yılı için kesin hesaplarında mali denetim kararı Resmi Gazete'de yayımlandı, buna göre partiler hakkında Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

Anayasa Mahkemesi'nin 5 siyasi parti hakkındaki mali denetim kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, 2820 sayılı Kanun'un 74'üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Siyasi partilerin genel başkanları, karara bağlanarak birleştirilmiş bulunan kesin hesap ile parti merkez ve bağlı ilçeleri de kapsayan iller teşkilatının kesin hesaplarının birer örneğini Haziran ayı sonuna kadar Anayasa Mahkemesi'ne ve bilgi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na vermek zorundadırlar" ifadelerine yer verildi.

Buna göre yapılan incelemelerde 5 siyasi parti hakkında Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi. Yayımlanan kararlarda Sevgi ve Saygı Partisi'nin 2021 yılı ve Kuvayi Milliye Partisi'nin 2021 ve 2022 yılı kesin hesap incelemesinde partilerin gönderdiği kesin hesaba göre yapılan incelemeler sonucu Raportör Ömer Dursun tarafından heyete sunulan rapor incelendi. Buna göre Sevgi ve Saygı Partisi'nin genel merkezinin 2021 yılı için ve Kuvayi Milliye Partisi'nin genel merkezinin 2021 yılı içinde ve kapanma kararı alınan 26.06.2022 tarihine kadar hiçbir gelir elde etmediği ve hiçbir giderde bulunmadığı görüldü. Kararda partilerin faaliyet yürüttüğü binaların parti mülkü veya kira olmasına; partilerin kira, su, elektrik, telefon, kırtasiye gibi yönetim giderleri bulunması gerektiğine dikkati çekildi. Yapılan inceleme sonucunda ise partilerin Anayasa Mahkemesi'ne hesap verilebilir şekilde kayıt ve belge düzenin oluşturulmaması, hesabın dışında gelir ve gider gerçekleştirilmesi inceleme ve araştırmayı engellemeye yönelik eylemleri olduğundan 2820 sayılı Kanun'un 111'inci maddesi gereğince Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına oybirliği ile karar verildi.

Ayrıca Ülkem Partisi'nin 2021 yılı, Türkiye Altın Çağ Partisi'nin 2021 ve 2022 yılı ile Yenilik Partisi'nin 2021 yılı kesin hesapları incelemeleri Raportör Ömer Dursun'un ilk inceleme raporuna göre heyet tarafından incelendi. Partilerin 2820 sayılı Kanun'un 74'üncü maddesi gereğince kesin hesaplarının bir örneği Anayasa Mahkemesi'ne ve bilgi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na vermek zorundu olduğu tekrar hatırlatıldı. Ancak yayımlanan kararda partilerin belgelerinin parti yetkili organlarınca onaylanmamış olduğu ve Anayasa Mahkemesi tarafından incelenebilecek belge olamayacağı belirtildi. Kararda partilerin kesin hesaplarının incelenip birleştirilmediği ve onaylandığına dair kararı göndermediği tespit edildi. Partilerin 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 69. 70. ve 74. maddelerine aykırı davrandığı tespit edilirken partilerin Anayasa Mahkemesine hesap verilebilir şekilde kayıt ve belge düzenin oluşturulmaması, hesabın dışında gelir ve gider gerçekleştirilmesi inceleme ve araştırmayı engellemeye yönelik eylemleri olduğundan 2820 sayılı Kanun'un 111'inci maddesi gereğince Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına oybirliği ile karar verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Savcılığı, Anayasa Mahkemesi, İnceleme, Politika, Türkiye, ankara, Finans, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika 5 Siyasi Parti Hakkında Suç Duyurusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:18 Türkiye’nin yanı başında şiddetli çatışma Muhalifler adım adım ilerliyor Türkiye'nin yanı başında şiddetli çatışma! Muhalifler adım adım ilerliyor
23:17 İstanbul’da sahte içkiden 2 kişi hayatını kaybetti İstanbul'da sahte içkiden 2 kişi hayatını kaybetti
22:41 Kırıkkale’de yere çöp atanlar güvenlik kameralarından tespit ediliyor Kırıkkale'de yere çöp atanlar güvenlik kameralarından tespit ediliyor
22:17 Bulgaristan ve Romanya’nın Şengen’e tam katılımı onaylandı Bulgaristan ve Romanya'nın Şengen'e tam katılımı onaylandı
22:11 Putin, açık açık tehdit etti: Sabrımız bir gün mutlaka tükenecek Putin, açık açık tehdit etti: Sabrımız bir gün mutlaka tükenecek
09:28 Feyenoord maçında deliren Pep Guardiola yüzünü gözünü yırttı Feyenoord maçında deliren Pep Guardiola yüzünü gözünü yırttı
09:27 2025 yılında uygulanacak trafik cezaları belli oldu 2025 yılında uygulanacak trafik cezaları belli oldu
09:14 Manchester City dağıldı: Şampiyonlar Ligi’nde çılgın gece Manchester City dağıldı: Şampiyonlar Ligi'nde çılgın gece
09:10 Tokat’ta şüpheli alkol zehirlenmesi: 3 kişi yoğun bakımda Tokat'ta şüpheli alkol zehirlenmesi: 3 kişi yoğun bakımda
09:01 Elif Çakır: Başörtüsü sorunu olduğu için üniversitenin kapısından döndüm Elif Çakır: Başörtüsü sorunu olduğu için üniversitenin kapısından döndüm
09:01 Doktorlar’ın Ela’sı Yasemin Özilhan’ı görenler tanıyamadı Doktorlar'ın Ela'sı Yasemin Özilhan'ı görenler tanıyamadı
08:58 Milyonların gözü bu toplantıda Asgari ücret için öne çıkan rakam 23 bin TL Milyonların gözü bu toplantıda! Asgari ücret için öne çıkan rakam 23 bin TL
08:55 Samet Aybaba ve Brad Friedel Beşiktaş’tan ayrıldı Samet Aybaba ve Brad Friedel Beşiktaş'tan ayrıldı
08:51 Buse Terim derin yırtmacıyla çok konuşuldu Buse Terim derin yırtmacıyla çok konuşuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2024 02:26:01. #1.13#
SON DAKİKA: 5 Siyasi Parti Hakkında Suç Duyurusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.