6 askerimizin şehit olmasının ardından CHP MYK olağanüstü toplanıyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 6 askerimizin şehit olmasının ardından Manisa'daki programını iptal ederken, partisini olağanüstü gündemle MYK toplantısına çağırdı.
Kuzey Irak'taki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 6 askerimiz şehit oldu, 7 askerimiz yaralandı. Acı haberin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel Manisa'daki programını iptal ederek Ankara'ya dönme kararı aldı.
CHP lideri Özel, Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) olağanüstü gündemle toplantıya çağırdı. MYK'nın yarın toplanacağı belirtilirken, 14 Ocak Pazar günü Tandoğan Meydanı'nda gerçekleştirilmesi planlanan Anayasa'ya Saygı Mitingi'nin iptalinin de gündeme geleceği kaydedildi.
CHP kaynakları, Pençe-Kilit Operasyonu'nda yaşananlarla ilgili TBMM'nin bilgilendirmeye çağırılacağını belirtti. CHP, TBMM çatısı altında kapalı oturum ile operasyona ilişkin bilgilendirme yapılması konusunda ısrarcı olacak.
23 Aralık'ta yine Kuzey Irak'ta 12 askerimizin şehit olmasının ardından belediyelerine konser ve festival gibi etkinliklerini üç gün boyunca erteleme talimatı veren CHP, MYK'de bu tavrın sürdürülmesi konusunu da görüşecek.
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