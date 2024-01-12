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6 askerimizin şehit olmasının ardından CHP MYK olağanüstü toplanıyor - Son Dakika
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6 askerimizin şehit olmasının ardından CHP MYK olağanüstü toplanıyor

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 6 askerimizin şehit olmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel Manisa'daki programını iptal edip partisini olağanüstü MYK toplantısına çağırdı. MYK'da 14 Ocak Pazar günü Tandoğan Meydanı'nda düzenlenecek Anayasa'ya Saygı Mitingi'nin iptali gündeme gelecek. TBMM'yi bilgilendirmeye çağıracak olan CHP'nin belediyelerine konser ve festival gibi etkinliklerini erteleme talimatı vermesi bekleniyor.

12.01.2024 - 23:33,  Güncelleme: 23:57
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 6 askerimizin şehit olmasının ardından Manisa'daki programını iptal ederken, partisini olağanüstü gündemle MYK toplantısına çağırdı.

KUZEY IRAK'TA 6 ASKERİMİZ ŞEHİT

Kuzey Irak'taki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 6 askerimiz şehit oldu, 7 askerimiz yaralandı. Acı haberin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel Manisa'daki programını iptal ederek Ankara'ya dönme kararı aldı.

CHP MYK OLAĞANÜSTÜ TOPLANIYOR

CHP lideri Özel, Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) olağanüstü gündemle toplantıya çağırdı. MYK'nın yarın toplanacağı belirtilirken, 14 Ocak Pazar günü Tandoğan Meydanı'nda gerçekleştirilmesi planlanan Anayasa'ya Saygı Mitingi'nin iptalinin de gündeme geleceği kaydedildi.

6 askerimizin şehit olmasının ardından CHP MYK olağanüstü toplanıyor

TBMM BİLGİLENDİRMEYE ÇAĞRILACAK

CHP kaynakları, Pençe-Kilit Operasyonu'nda yaşananlarla ilgili TBMM'nin bilgilendirmeye çağırılacağını belirtti. CHP, TBMM çatısı altında kapalı oturum ile operasyona ilişkin bilgilendirme yapılması konusunda ısrarcı olacak.

CHP'Lİ BELEDİYELER KONSER VE FESTİVALLERİ ERTELEYEBİLİR

23 Aralık'ta yine Kuzey Irak'ta 12 askerimizin şehit olmasının ardından belediyelerine konser ve festival gibi etkinliklerini üç gün boyunca erteleme talimatı veren CHP, MYK'de bu tavrın sürdürülmesi konusunu da görüşecek.

6 askerimizin şehit olmasının ardından CHP MYK olağanüstü toplanıyor
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Pençe-Kilit Operasyonu, Özgür Özel, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: 6 askerimizin şehit olmasının ardından CHP MYK olağanüstü toplanıyor - Son Dakika
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