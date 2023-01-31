6'lı Masa'nın mutabakat metninin dışına çıkan isim duruma açıklık getirdi: Sözleşmede geri döneceğimiz yazıyor zaten - Son Dakika
Üye Girişi

6'lı Masa'nın mutabakat metninin dışına çıkan isim duruma açıklık getirdi: Sözleşmede geri döneceğimiz yazıyor zaten

31.01.2023 16:20

6'lı Masa'nın ortak mutabakat metninin açıklandığı toplantıda "İstanbul Sözleşmesi yaşatır" ifadeleriyle metnin dışına çıkan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale konuyla ilgili konuştu. Kendi iradesiyle metnin dışına çıktığını dile getiren Özlale, "Metnin ruhunda İstanbul Sözleşmesi'ne geri döneceğimiz yazıyor zaten" dedi.

Millet İttifakı'nın dün kamuoyu ile paylaştığı ortak mutabakat metninde İstanbul Sözleşmesi'nin olmaması dikkat çekmişti. İYİ Parti adına konuşan Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale ise metnin dışına çıkarak "Uluslararası sözleşmelere geri döneceğiz çünkü İstanbul Sözleşmesi yaşatır" ifadelerini kullanmış, büyük alkış almıştı.

SAADET PARTİSİ'NDEN İTİRAZ GELDİ

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Avukat Bülent Kaya, yaptığı değerlendirmede, Özlale'nin kurduğu cümleyi kendi adına kurduğunu, ittifakın ortak kararını yansıtmadığını söyledi. Kaya, "Altı partinin mutabık kaldığı metinler yazılı metinlerdir. Herhangi bir partilinin metin dışına çıkarak ortaya koyduğu görüşler sadece kendisini bağlar. Dolayısıyla Saadet Partisi olarak bu konudaki yaklaşımımız mutabakat metinleridir. O sözler Ümit Bey'in kendi şahsi görüşüdür" dedi.

"METNİN RUHUNDA YAZIYOR ZATEN"

Saadet Partisi cephesinden gelen bu çıkış sonrası gözlerin çevrildiği Özlale ise konuk olduğu programda "İstanbul Sözleşmesi metinde yoktu. Metnin dışına çıkıp kendi irademle vurgulamak istedim. Metnin ruhunda İstanbul Sözleşmesi'ne geri döneceğimiz yazıyor zaten. Metnin dışına çıktığım, kalbimle hareket ettiğim doğrudur. Vallahi pişman da değilim." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR (1)
  • Suleyman Dag: Sizede bu yakisir Ozlale. yazdiginuzla konustuklariniz farkli. neden metin yayınladınız saadetten mi korktunuz. Istanbul sözleşmesini savunan aile birliği ve başörtüsü için anayasa değişikliğine hayır diyor Istanbul sözleşmesine bağlı kalacaklarmis bu ne lahana bu ne tursu??? Sizin inanciniz istanbul sozlesmesi bizim inancımız Allahin emirleri kuran Cevap Yaz 8 5 Yayından Kaldır
500
6'lı masadan 'Ortak Politikalar Mutabakat Metni' 6'lı masadan 'Ortak Politikalar Mutabakat Metni'

İstanbul Sözleşmesi, Ümit Özlale, İYİ Parti, Sp, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika 6'lı Masa'nın mutabakat metninin dışına çıkan isim duruma açıklık getirdi: Sözleşmede geri döneceğimiz yazıyor zaten - Son Dakika


Son Dakika
16:57 Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Oosterwolde de gelir gelmez İstanbul trafiğinden nasibini aldı: Çılgınca
16:51 Son Dakika: TBMM Hazırlık Komisyonu'ndan, CHP'li Ali Mahir Başarır ve İYİ Partili Lütfü Türkkan hakkında dokunulmazlığın kaldırılması kararı
16:49 Yeni transfer Oosterwolde'nin gelir gelmez canı sıkıldı! Maça giderken gördüğüne inanamadı
16:35 Son Dakika: TBMM Hazırlık Komisyonu, CHP'li Başarır ve İYİ Partili Türkkan'ın dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar aldı
16:25 Bir döneme damga vuran efsane efsane güreşçi Hulk Hogan'dan hayranlarını üzen haber
16:13 6'lı Masa'nın mutabakat metninin dışına çıkan isim duruma açıklık getirdi: Sözleşmede geri döneceğimiz yazıyor zaten
15:59 İstanbul'da bir evde anne ve iki çocuğu ölü bulundu! Ekipler tek ihtimal üzerinde duruyor
16:08 Bir döneme damgasını vurmuştu! Efsane güreşçi Hulk Hogan'dan hayranlarını yıkan haber
15:58 Mutabakat metninin dışına çıkarak İstanbul Sözleşmesi'ni anan İYİ Partili Özlale: Kendi irademle vurgulamak istedim
15:58 Evrim Alasya, Kızılcık Şerbeti'nin setinde olay çıkardığı iddiasını yalanladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2023 17:06:14. #1.12#
SON DAKİKA: 6'lı Masa'nın mutabakat metninin dışına çıkan isim duruma açıklık getirdi: Sözleşmede geri döneceğimiz yazıyor zaten - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement