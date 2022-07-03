6'lı masadan kritik toplantı! Muhalefet, Erdoğan'ın üçüncü adaylığını açıklamasına yönelik yeni çizgisini belirleyecek

Türkiye'de muhalefet partilerinin seçimlerde nasıl bir tavır alacağı ve nasıl bir başarı sağlayacağı merak ediliyor. En güçlü 6 muhalefet partisi tarafından oluşturulan 6'lı masanın toplantılarında neler konuşulduğu da kamuoyunun sorguladığı konular arasında yer alıyor. Masada yer alan CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti bugün İYİ Parti'nin ev sahipliğinde 5. kez bir araya geldi.

YEMEKLERİ EV KADINLARI YAPTI

"Üçüncü Mustafa Kemal Zirvesi" adı verilen toplantıda liderler, önceki beş buluşmadan farklı olarak saat 14.00'te, öğle yemeğinde bir araya geldi. Bu değişikliğin, "toplantıların uzun sürmesi ve bildiri yayımının geç saate kalması" nedeniyle yapıldığı öğrenildi. Ayrıca liderlerin yiyeceği yemeklerin ev kadınları tarafından yapılması da dikkat çekti.

ERDOĞAN'IN ÜÇÜNCÜ KEZ ADAYLIĞINI KONUŞACAKLAR

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, toplantıda liderlerin, Erdoğan'ın açıkladığı "üçüncü kez adaylığı" ve bunun ardından kamuoyunda başlayan "aday olup olamayacağı tartışmalarını" değerlendirecek. Liderlerin bu konuda görüş alışverişinde bulunacağı ve bir "söylem birliği oluşturacağı" dile getiriliyor. Edinilen bilgiye göre, iktidar kanadından altılı masaya yönelen "adayınızı açıklayın baskısına karşı nasıl bir tavır alınacağına" da üçüncü Mustafa Kemal Zirvesi'nde karar verilecek.