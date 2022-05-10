6'lı masanın oyu yüzde 50'e ulaştı! "Erdoğan'a oy vermem diyenler" yüzde 49'a yakın - Son Dakika
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6'lı masanın oyu yüzde 50'e ulaştı! "Erdoğan'a oy vermem diyenler" yüzde 49'a yakın

10.05.2022 14:11
6'lı masanın oyu yüzde 50'e ulaştı! "Erdoğan'a oy vermem diyenler" yüzde 49'a yakın

Artbir Araştırma'nın Nisan ayı Türkiye Gündemi araştırma sonuçları açıklandı. Artıbir'in Genel Müdürü Hüseyin Çalışkaner araştırma sonuçlarına göre Deva ve Gelecek Partisi dahil edildiğinde 6'lı masanın toplam oyunun yüzde 50.1'e ulaştığını açıkladı.

Artıbir Araştırma'nın Nisan ayı araştırmasına göre Cumhur İttifakı % 35,9, Millet İttifakı % 43,2 oranında. Şirketin genel müdürü Hüseyin Çalışkaner "Deva ve Gelecek Partisi'ni de dahil ettiğimizde 6'lı masanın toplam oyu % 50,1 gibi bir orana ulaşıyor." yorumunu yaptı.

Artıbir Araştırma, 21-30 Nisan tarihleri arasında 26 ilde 1500 kişiyle yaptığı araştırmanın sonuçlarını açıkladı. Araştırmaya göre seçmenin yüzde 53.8'i hükümeti dış politikada başarısız buluyor. Yüzde 65.4'ü güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişi savunuyor. Yüzde 72.6 erken seçim istiyor.

6'lı masanın oyu yüzde 50'e ulaştı! 'Erdoğan'a oy vermem diyenler' yüzde 49'a yakın

Araştırma sonuçlarına göre AK Parti'nin oyu yüzde 29.7, CHP'nin oyu yüzde 27.2 olarak hesaplandı. Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 35.9, Millet İttifakı'nın oy oranı ise 41.4.

Araştırmanın diğer soruları ve verilen yanıtlar şöyle:

Bu pazar seçim olsa Erdoğan'a oy vermem diyenlerin oranı yüzde 48.6.

6'lı masanın oyu yüzde 50'e ulaştı! 'Erdoğan'a oy vermem diyenler' yüzde 49'a yakın

Bu pazar genel seçim olsa partilerin alacağı olası oylar.

6'lı masanın oyu yüzde 50'e ulaştı! 'Erdoğan'a oy vermem diyenler' yüzde 49'a yakın

Halkın yüzde 72.6'sı erken seçim istiyor.

6'lı masanın oyu yüzde 50'e ulaştı! 'Erdoğan'a oy vermem diyenler' yüzde 49'a yakın

Son beş yılda geliri azalanların oranı yüzde 64,8.

6'lı masanın oyu yüzde 50'e ulaştı! 'Erdoğan'a oy vermem diyenler' yüzde 49'a yakın

Elektrik ve doğalgaza gelen zamların hayatını çok etkilediğini söyleyenlerin oranı yüzde 55'e yakın.

6'lı masanın oyu yüzde 50'e ulaştı! 'Erdoğan'a oy vermem diyenler' yüzde 49'a yakın
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Son Dakika Politika 6'lı masanın oyu yüzde 50'e ulaştı! 'Erdoğan'a oy vermem diyenler' yüzde 49'a yakın - Son Dakika


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SON DAKİKA: 6'lı masanın oyu yüzde 50'e ulaştı! "Erdoğan'a oy vermem diyenler" yüzde 49'a yakın - Son Dakika
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