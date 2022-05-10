6'lı masanın oyu yüzde 50'e ulaştı! "Erdoğan'a oy vermem diyenler" yüzde 49'a yakın - Son Dakika

Artıbir Araştırma'nın Nisan ayı araştırmasına göre Cumhur İttifakı % 35,9, Millet İttifakı % 43,2 oranında. Şirketin genel müdürü Hüseyin Çalışkaner "Deva ve Gelecek Partisi'ni de dahil ettiğimizde 6'lı masanın toplam oyu % 50,1 gibi bir orana ulaşıyor." yorumunu yaptı.

Artıbir Araştırma, 21-30 Nisan tarihleri arasında 26 ilde 1500 kişiyle yaptığı araştırmanın sonuçlarını açıkladı. Araştırmaya göre seçmenin yüzde 53.8'i hükümeti dış politikada başarısız buluyor. Yüzde 65.4'ü güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişi savunuyor. Yüzde 72.6 erken seçim istiyor.

Araştırma sonuçlarına göre AK Parti'nin oyu yüzde 29.7, CHP'nin oyu yüzde 27.2 olarak hesaplandı. Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 35.9, Millet İttifakı'nın oy oranı ise 41.4.

Araştırmanın diğer soruları ve verilen yanıtlar şöyle:

Bu pazar seçim olsa Erdoğan'a oy vermem diyenlerin oranı yüzde 48.6.

Bu pazar genel seçim olsa partilerin alacağı olası oylar.

Halkın yüzde 72.6'sı erken seçim istiyor.

Son beş yılda geliri azalanların oranı yüzde 64,8.

Elektrik ve doğalgaza gelen zamların hayatını çok etkilediğini söyleyenlerin oranı yüzde 55'e yakın.