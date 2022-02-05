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6 muhalefet lideri ilk kez buluşuyor! Gündem, güçlendirilmiş parlamenter sistem - Son Dakika

6 muhalefet lideri ilk kez buluşuyor! Gündem, güçlendirilmiş parlamenter sistem

05.02.2022 19:22

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine 6 muhalefet partisi genel başkanının, 12 Şubat Cumartesi günü çalışma yemeğinde bir araya geleceği öğrenildi. Çalışma yemeğinde güçlendirilmiş parlamenter sistem masaya yatırılacak.

CHP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine 12 Şubat Cumartesi günü çalışma yemeğinde bir araya gelecek.

GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM ELE ALINACAK

Alınan bilgiye göre, çalışma yemeğinde 6 partinin katılımı ile gerçekleştirilen "güçlendirilmiş parlamenter sistem" çalışmasında mutabakat sağlanan esaslar masaya yatırılacak.

YOL HARİTASI BELİRLENECEK

Genel Başkanlar, çalışmanın tek bir metin haline getirilmesi ve kamuoyuna açıklanması öncesi yol haritasını belirleyecek.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti, Cumartesi, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika 6 muhalefet lideri ilk kez buluşuyor! Gündem, güçlendirilmiş parlamenter sistem - Son Dakika


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