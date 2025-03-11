8 milletvekili hakkında dokunulmazlık fezlekeleri TBMM Başkanlığına sunuldu.
8 milletvekili hakkında 13 dokunulmazlık dosyası TBMM Başkanlığına ulaştı.
Bağımsız Edirne Milletvekili Ediz Ün, CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, CHP İzmir Milletvekili Ahmet Tuncay Özkan, DEM Diyarbakır Milletvekili Berdan Öztürk, DEM Diyarbakır Milletvekili Halide Türkoğlu, DEM Parti Ağrı Milletvekili Heval Bozdağ, DEM Parti Ağrı Milletvekili Nejla Demir, DEM Parti Siirt Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş, DEM Mersin Milletvekili Ali Bozan hakkında fezlekeler TBMM Başkanlığına sunuldu.
CHP'li Enginyurt hakkında dört, DEM Parti'li Öztürk hakkında iki adet fezleke bulunuyor. - ANKARA
Son Dakika › Politika › 8 Milletvekilinin Dokunulmazlık Fezlekeleri Sunuldu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?