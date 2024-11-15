AB Büyükelçileri Kütahya Belediyesi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

AB Büyükelçileri Kütahya Belediyesi'ni Ziyaret Etti

Geniş Video İzle

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Thomas Hans Ossowski ve AB ülkelerinin büyükelçileri, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ile bir araya gelerek şehrin kültürel mirası ve sürdürülebilir kalkınma projeleri hakkında bilgi aldı.

15.11.2024 21:37  Güncelleme: 21:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AB Büyükelçilerinden Kütahya Belediyesi'ne ziyaret

KÜTAHYA - Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Thomas Hans Ossowski ve AB üye ülkelerinin büyükelçileri, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'yi makamında ziyaret etti.

Kütahya'nın kültürel mirasını yakından tanımak ve sürdürülebilir kalkınma projelerine dair temaslarda bulunmak amacıyla gerçekleşen ziyarette, Başkan Kahveci, şehrin tarihi zenginlikleri ve modern gelişimi hakkında bilgi verdi. Kahveci, ayrıca, Kütahya ile AB arasındaki iş birliğini geliştirmek için daha fazla fırsat oluşturma konusundaki kararlılığını dile getirdi.

Başkan Kahveci, AB heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, bu tür temasların ticaret, kültür ve eğitim alanlarında yeni ortaklıkların oluşmasına katkı sağlayacağını belirtti.

Ossowski ve beraberindeki heyet de Kütahya'nın potansiyelinden etkilendiklerini dile getirerek, şehrin AB projelerine uyum sağlamadaki başarısını takdirle karşıladıklarını ifade etti.

Kütahya Belediyesi Başkanlık Makamı'nda gerçekleşen görüşme, karşılıklı iyi dileklerin iletilmesiyle sona erdi.

AB Büyükelçileri Kütahya Belediyesi\'ni Ziyaret Etti
Kaynak: İHA

Kütahya Belediyesi, Kütahya Belediyesi, Avrupa Birliği, Yerel Yönetim, Eyüp Kahveci, Dış Politika, Kültür Sanat, Politika, Ekonomi, Türkiye, Kütahya, Kültür, Son Dakika

Son Dakika Politika AB Büyükelçileri Kütahya Belediyesi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:42 İki genç kızın silahla vurularak öldüğü olayda sır perdesi aralandı İki genç kızın silahla vurularak öldüğü olayda sır perdesi aralandı
22:01 Bakan Şimşek: Kur Korumalı Mevduat’tan çıkış yakındır Bakan Şimşek: Kur Korumalı Mevduat'tan çıkış yakındır
21:22 Bebeğini tiner içirerek öldüren anne, suçu ablasına atmış Bebeğini tiner içirerek öldüren anne, suçu ablasına atmış
20:48 Ev hapsi cezasına çarptırılan Serdar Ortaç, 25 milyon liradan oldu Ev hapsi cezasına çarptırılan Serdar Ortaç, 25 milyon liradan oldu
20:02 Altının fiyatını duyanlar kuyumcuya akın etti: Adeta bedava Altının fiyatını duyanlar kuyumcuya akın etti: Adeta bedava
10:20 Rusya, Rus gemisine yapılan saldırıda 34 askerin öldüğünü doğruladı Rusya, Rus gemisine yapılan saldırıda 34 askerin öldüğünü doğruladı
10:04 Viral olan berber videosunun aslı bambaşka çıktı Viral olan berber videosunun aslı bambaşka çıktı
10:02 Erden Timur’dan dikkat çeken Osimhen sözleri Erden Timur'dan dikkat çeken Osimhen sözleri
09:40 Asgari ücret zammı için masaya 4 farklı rakam geliyor Fark 4 bin 508 TL seviyesinde Asgari ücret zammı için masaya 4 farklı rakam geliyor! Fark 4 bin 508 TL seviyesinde
09:38 Prens William, ’Filistin’e Özgürlük’ sloganlarıyla protesto edildi Prens William, 'Filistin'e Özgürlük' sloganlarıyla protesto edildi
09:29 Öfkeli oğlunu bastonla döverek sakinleştirmeye çalıştı Öfkeli oğlunu bastonla döverek sakinleştirmeye çalıştı
09:21 Ehliyette son tarih yaklaşıyor Ceza almamak için acele edin Ehliyette son tarih yaklaşıyor! Ceza almamak için acele edin
09:04 Ahmet Özer’e teşekkür mektubu gönderdiği ortaya çıkan Soylu: Özür dileriz Ahmet Özer'e teşekkür mektubu gönderdiği ortaya çıkan Soylu: Özür dileriz
09:04 Atatürk’e saygısızlık yapmıştı, fotoğrafının önünde ters kelepçeli görüntülendi Atatürk'e saygısızlık yapmıştı, fotoğrafının önünde ters kelepçeli görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2024 23:05:03. #1.13#
SON DAKİKA: AB Büyükelçileri Kütahya Belediyesi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.