AB'den Suriye için kapsayıcı destek çağrısı - Son Dakika
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Politika

AB'den Suriye için kapsayıcı destek çağrısı

AB\'den Suriye için kapsayıcı destek çağrısı

Hadja Lahbib, Suriye'ye dönüşü destekleyen güvenli bir ortam şarttır, dedi.

20.01.2025 22:47
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Eşitlik, Hazırlık ve Kriz Yönetiminden sorumlu üyesi Hadja Lahbib, " Suriye'deki durum son derece net ve bir desteğe ihtiyaç var. Ancak çok net bir mesaj veriliyor. Bir kapsayıcı Suriye'ye ihtiyacımız var. Bu tüm Suriye vatandaşlarını kapsayıcı bir Suriye olmalı ve herkesin geri dönüşünü destekleyen, güvenli ve kapsayıcı bir Suriye olmalı. Bu geri dönüşün mutlaka desteklenmesi gerekiyor. Aynı zamanda tabii ki kapsayıcı bir biçimde herkesin Suriye'ye davet edilmesi gerekiyor" dedi.

AB Komisyonunun Eşitlik, Hazırlık ve Kriz Yönetiminden sorumlu Üyesi Hadja Lahbib, AB İnsani Yardım Operasyonları tarafından ortak finanse edilen projeden faydalanan sığınmacılarla Ankara'daki Sosyal Gelişim ve Dayanışma Derneği (SGDD-ASAM) Toplum Merkezi'nde bir araya geldi. SGDD-ASAM'da tüm mültecilere hizmet verildiğini ifade eden Lahbib, Türkiye'nin son derece cömert bir biçimde büyük bir kapasiteyle mültecilere ev sahipliği yaptığını kaydetti. İlk elden buradaki mültecileri görme fırsatı bulduğunu aktaran Lahbib, "Sadece Suriye'den değil, birçok ülkeden gelen mültecilerle karşılaştım. Gerek Sudan'dan, gerek Afganistan'dan olmak üzere birçok ülkeden gelen mültecilerle bir arada olduk. AB'nin insani yardım, kriz yönetimi ve eşitlikten sorumlu komisyon üyesi olarak buradayım. Tabii ki yerinde durumu görmek ve buradaki mültecilerin ihtiyaçlarını karşılamak için bu ziyareti gerçekleştiriyorum. Ankara ve Türkiye'de bulunan mültecilerin ihtiyaçlarını ilk elden değerlendirme fırsatım oldu. Onların ihtiyaçlarını belirlemek ve ihtiyaçlarını ne oranda karşılayabileceğimizi görebilmek açısından çok önemliydi bu ziyaret benim için. Buradaki hizmetlerin kalitesi beni son derece etkiledi. Birçok alanda mültecilere yardım ediliyor. Çocuklardan erişkinlere kadar farklı alanlarda hizmetler veriliyor ve hizmetlerin verildiği konular da birbirinden çok farklı. Yine cinsiyete dayalı şiddet konusunda verilen hizmetler olduğu gibi yetişkinlerdeki engelli hastalara verilen hizmetler de var. Bu engelli hastalara verilen hizmetleri görme fırsatım oldu. Onların tedavileri konusunda da hizmetler ve destekler veriliyor. Dediğim gibi birçok farklı alanda ve birçok farklı gruba hizmet verilebildiğini yerinde görme fırsatım oldu" diye konuştu.

"Herkesin geri dönüşünü destekleyen, güvenli ve kapsayıcı bir Suriye olmalı"

Türkiye'ye eli boş gelmediğini belirten Lahbib, bir insani yardım paketiyle birlikte geldiğini söyleyerek, "Bu yeni bir insani yardım paketi. 235 milyonluk bir paket. Bu hem Suriye'yi hem de komşu ülkeleri kapsayan bir paket. Tabii ki şu anda Suriye'deki durum son derece net ve bir desteğe ihtiyaç var. Ancak çok net bir mesaj veriliyor. Bir kapsayıcı Suriye'ye ihtiyacımız var. Bu tüm Suriye vatandaşlarını kapsayıcı bir Suriye olmalı ve herkesin geri dönüşünü destekleyen, güvenli ve kapsayıcı bir Suriye olmalı. Bu geri dönüşün mutlaka desteklenmesi gerekiyor. Aynı zamanda tabii ki kapsayıcı bir biçimde herkesin Suriye'ye davet edilmesi gerekiyor. Bu son derece net şekilde verilmesi gereken bir mesaj. Ama aynı zamanda unutulmaması gereken husus da şu; savaş 11 yıl önce başladı. 11 yıldır devam eden büyük bir yıkım var, şiddet var. Çok korkunç hikayeler var duyduğumuz ve gördüğümüz. Ancak bütün bunları bir kenara bırakırsak hepimizin aynı noktada olması gereken husus kapsayıcı, barış içerisinde yeni bir Suriye'nin başlangıcının yapılması ve bu noktada devam edilmesi gerektiği hususu. Bunun için de herkes elinden geleni yapmalı. Bununla ilgili çalışmalara devam ediliyor" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AB'den Suriye için kapsayıcı destek çağrısı - Son Dakika

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