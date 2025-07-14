AB, Ermenistan ile İlişkileri Güçlendiriyor - Son Dakika
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Politika

AB, Ermenistan ile İlişkileri Güçlendiriyor

AB, Ermenistan ile İlişkileri Güçlendiriyor
14.07.2025 16:56
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Paşinyan, AB liderleriyle yaptığı toplantıda barış görüşmeleri ve iş birliği üzerinde durdu.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen tarafından yayımlanan ortak açıklamada, "Costa ve Leyen, Ermenistan'ın Azerbaycan ile barış görüşmelerine katılımını ve Türkiye ile ilişkilerin normalleştirilmesi yönündeki adımlarını takdirle karşıladılar" denildi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, çalışma ziyaret kapsamında Belçika'ya geldi. Paşinyan başkent Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile üçlü bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından yayımlanan ortak basın açıklamasında, üçlü zirvenin, AB ile Ermenistan arasındaki gelişen ortaklığı yeniden teyit etmek ve ilerletmek amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, "Başkan Costa ve Başkan Leyen, Ermenistan'ın iddialı gündemini memnuniyetle karşıladı ve Ermenistan'ın egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve demokratik reformlarına destek verdiklerini ifade ettiler. Görüşme sırasında liderler, AB-Ermenistan yeni Ortaklık Gündemi'nin metni üzerinde son zamanlarda varılan siyasi anlaşmayı memnuniyetle karşıladılar. Bu, ilişkilerin derinleştirilmesine yönelik ortak taahhüdün önemli bir aşamasıdır" denildi.

"AB, Ermenistan'ın uzun vadeli kalkınmasını desteklemeye yönelik güçlü taahhüdünü yeniden teyit etti"

Görüşmede vize serbestisi sürecinin de ele alındığı belirtilen açıklamada, "Vize serbestisi sürecindeki ilerleme ve Ermenistan'ın yakın zamanda kabul ettiği 'Ermenistan Cumhuriyeti'nin AB'ye katılım sürecinin başlatılması hakkında' yasa da memnuniyetle not edildi. AB, Ermenistan'ın dirençliliğini ve uzun vadeli kalkınmasını kayda değer mali ve teknik yardımlar yoluyla desteklemeye yönelik güçlü taahhüdünü yeniden teyit etti. 'Küresel Geçit' strateji çerçevesinde, AB'nin Ermenistan'daki yatırımlarının 2,5 milyar euroya ulaşması bekleniyor. Bu yatırımlar kapsayıcı büyümeyi ve ilişkileri güçlendirmeyi teşvik edecek" ifadeleri kullanıldı.

"Liderler, Ermenistan'ın Karadeniz stratejisi çerçevesinde katılımının önemine de dikkat çektiler"

Geçtiğimiz yıl Nisan ayında açıklanan 270 milyon euro değerindeki 'Dirençlilik ve Büyüme' programının AB'nin Ermenistan'a sağladığı finansmanı yüzde 50 oranında artırdığı aktarılan açıklamada, "200 milyon euro hibe ve 70 milyon euro tutarında finansmanı ile bu program, Ermenistan'ın sosyo-ekonomik reform gündemini, daha yakın sektörel iş birliğini ve enerji, ulaşım ile özel sektöre yönelik yatırımları desteklemeye devam ediyor. Bu bağlamda, AB, Ermenistan'ın bölgesel bağlantılarını ve uzlaşmayı hedefleyen 'Barış Kavşağı' girişimine desteğini yeniden teyit etti. Costa ve Leyen, Güney Kafkasya'da istikrarı teşvik etmeye yönelik Ermenistan'ın sürekli çabalarını, özellikle Azerbaycan ile barış görüşmelerine katılımını ve Türkiye ile ilişkilerin normalleştirilmesi yönündeki adımlarını takdirle karşıladılar. Liderler, Ermenistan'ın AB'nin bölgesel ve ekonomik girişimlerine, özellikle Karadeniz stratejisi çerçevesinde katılımının önemine de dikkat çektiler" denildi.

"AB, Ermenistan'ın ihtiyaçlarını değerlendirmek amacıyla iş birliği teklif etti"

Başkan Antonio Costa ve Başkan Ursula von der Leyen'in yakın iş birliği ve yaptırımların çiğnenmesini önlemeye yönelik atılan adımlar için Ermenistan'a teşekkür ettiği vurgulanan açıklamada, "Başbakan Paşinyan ile birlikte bu yöndeki ortak çabaların sürdürülmesi konusunda mutabık kaldılar. Görüşmelerde güvenlik alanındaki iş birliği özel bir yer tuttu. Liderler, AB ve Ermenistan arasında güvenlik ve savunma istişarelerinin başlatılmasını memnuniyetle karşıladılar ve barış, istikrar ve demokratik dirençlilik konusundaki ortak taahhütlerine vurgu yaptılar. Dış bilgi manipülasyonları ve müdahaleleri, dezenformasyon ve siber tehditler gibi güvenlikle ilgili çeşitli endişelere değinen AB, Ermenistan'ın ihtiyaçlarını değerlendirmek, iş birliği için öncelikli alanları belirlemek ve mevcut AB araçlarına uygulamak amacıyla iş birliği teklif etti. Ermenistan'ın bilgi ekosistemini desteklemek üzere AB, bağımsız medyanın güçlendirilmesi için 1,5 milyon euroluk yeni bir destek paketi açıkladı" ifadeleri yer aldı.

AB liderleri, Ermenistan'ın Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne ve Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi Taraflar Konferansı'nın 17. oturumuna ev sahipliği yapacak olmasını takdirle karşıladığı vurgulanan açıklamada, "Son olarak liderler, bugünkü görüşmenin AB-Ermenistan ilişkilerinde önemli bir adım olduğunu belirttiler ve bu sonbaharda yapılacak olan bir sonraki AB-Ermenistan Ortaklık Konseyi toplantısında ilerlemenin sürdürülmesi çağrısında bulundular" denildi. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Nikol Paşinyan, Avrupa Birliği, Ermenistan, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika AB, Ermenistan ile İlişkileri Güçlendiriyor - Son Dakika

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