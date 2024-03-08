AB, Güney Kıbrıs üzerinden Gazze\'ye deniz yoluyla insani yardım koridoru oluşturacak

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Güney Kıbrıs üzerinden Gazze'ye deniz yoluyla insani yardım koridoru oluşturulacağını duyurdu.
Gazze Şeridi'ne sınırdan yapılan yardımların İsrail tarafından kısıtlanması nedeniyle uluslararası toplum açlıkla mücadele eden Filistinliler için harekete geçti. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne ziyaret gerçekleştiren Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Gazze'ye deniz yoluyla insani yardım koridoru açılacağını duyurdu. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Christodoulides ile basın toplantısı düzenleyen Von der Leyen yaptığı açıklamada, "Avrupa Birliği, Filistinlilere yönelik büyük bir insani yardım çalışmasını finanse ediyor. Yalnızca bu yıl içinde 250 milyon euroluk yardım yapıldı. Ancak asıl zorluk bu yardımın Gazze'deki insanlara ulaştırılmasıdır. Bu nedenle ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri ile Kıbrıs Deniz Koridorunu başlatıyoruz" dedi.
İngiltere de çalışmalara
İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron da yaptığı açıklamada, İngiltere'nin deniz koridoru üzerinden Gazze Şeridi'ne insani yardım gönderilmesi konusunda ABD ile birlikte çalışacağını duyurdu. Cameron, "Gazze'dekilerin acil insani yardıma ihtiyacı var. İsrail'e yardımları ulaştırmanın en hızlı yolu olarak Gazze'ye daha fazla tır girmesine izin verme çağrısı yapmaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.
ABD yönetimi duyurmuştu
Öte yandan, ABD yönetiminden üst düzey yetkililer dün Başkan Joe Biden'ın insani yardımları ulaştırmak için Gazze Şeridi kıyısına geçici bir liman kurmayı planladığını açıklamıştı. ABD'li yetkili, yardımların İsrail, Birleşmiş Milletler ve sivil toplum örgütleriyle koordine edileceğini aktarmıştı. - LEFKOŞA
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