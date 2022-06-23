Son dakika haberi! AB: "Ukrayna'ya askeri ve mali yardımlar yapmaya karar verdik"

- AB: " Ukrayna'ya askeri ve mali yardımlar yapmaya karar verdik"

BRÜKSEL - Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'de ilk günün sona ermesinin ardından konuşan AB Konseyi Başkanı Charles Michel, "Ukrayna'ya askeri ve mali yardımlar yapmaya karar verdik" dedi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen AB Liderler Zirvesi'nde ilk gün sona erdi. AB Konseyi Başkanı Charles Michel, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Dönem Başkanı sıfatıyla Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ortak basın toplantısı düzenledi.

Michel, AB liderlerinin ilk gün oturumlarında yapılan müzakerelerde AB Komisyonu tarafından Ukrayna ve Moldova'ya AB'ye "aday ülke statüsü" verilmesi yönündeki tavsiye kararını görüşerek uygun gördüğünü bildirerek, bu gelişmeyi tarihi bir an olarak nitelendirdi. Michel ayrıca, "Ukrayna'ya askeri ve mali yardımlar yapmaya karar verdik" dedi.

Batı Balkan ülkelerinin liderleriyle de görüştüklerini bildiren Michel, "Batı Balkan ülkeleri ile AB üyelik sürecini yeniden ele almak, bazı anlaşmazlıkları çözmek ve mevcut zorluklarını aşmalarına yardım etmek konusunda anlaştık" ifadelerini kullandı.

AB, Bosna Hersek hakkında rapor hazırlayacak

Toplantıda, Bosna Hersek'i de ele aldıklarını aktaran Michel, "AB Komisyonu hızlı bir şekilde Bosna Hersek konusunda bir rapor hazırlayacak. Bir Avrupa politik topluluğu fikri kapsamında Batı Balkan ülkeleriyle bir işbirliği hazırlığı içerisindeyiz" dedi.

"Ülkelerin AB üyesi olmak için ev ödevleri olacak"

Michel'in ardından sözü alan von der Leyen, "Avrupa için çok önemli bir gün. Başkanları tebrik ediyorum. Avrupa ailesine hoş geldiler. AB üyelik perspektifinden geleceğe bakmalıyız. Çok tatmin edici ilerlemeler olmalı. Tabi ki ülkelerin AB üyesi olmak için ev ödevleri olacak. Gerekli reformları yapmaları gerekiyor. Çünkü bu reformlar hem bu ülkeler için hem de vatandaşları için iyidir" ifadelerini kullandı.

" Kiev'e giderek desteğimizi gösterdik"

Macron ise, yaşanan gelişmelerin tarihi olduğunu belirterek, "Ukrayna'ya üyelik yolunda adaylık hakkının tanınması için geçen hafta Almanya Başbakanı Olaf Sholz ve İtalya Başbakanı Mario Draghi ile Kiev'e giderek desteğimizi gösterdik. AB Komisyonu'nun çalışması ve Charles Michel sayesinde oy birliği sağlandı. Bu kararla verilen mesaj ilk günden beri aynı oldu. Hızlı, tarihi ve birlik mesajı" ifadelerini kullandı.

AB'den Ukrayna ve Moldova'ya "aday ülke statüsü"

Michel ortak basın toplantısı öncesi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Anlaşma. Avrupa Konseyi, AB'nin Ukrayna ve Moldova'ya aday statüsü verilmesine karar verdi. Tarihi bir an. Bugün, AB yolunda önemli bir adım atılıyor" ifadelerini kullanmış, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Ukrayna halkı ile Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu ve Moldova halkını tebrik etmişti.

Michel ayrıca, AB Liderlerinin, Gürcistan'ın Avrupa perspektifini tanımaya karar verdiğini ve belirlenen öncelikler karşılanır karşılanmaz AB'nin Gürcistan'a "aday ülke statüsü" vermeye hazır olduğunu aktarmış, "Gürcü halkını tebrik ediyorum. Bu, AB-Gürcistan ilişkilerinde tarihi bir andır. Gürcistan'ın geleceği AB'dedir" demişti.

Ukrayna, Rus saldırılarının ardından AB'ye başvurmuştu

Rusya'nın 24 Şubat'ta saldırılarına başlamasından 4 gün sonra 28 Şubat 2022'de Ukrayna, Moldova ve Gürcistan ise 3 Mart 2022'de AB'ye adaylık başvurusunu yapmıştı. Adaylık statüsü, bir ülkenin AB'ye katılım sürecindeki ilk adımı oluştururken, ilerleyen aşamalarda ise AB'ye katılım müzakereleri başlıyor.