AB, Mısır'a 7,4 milyar euroluk destek paketi açıklayacak

Avrupa Birliği (AB) ve Mısır arasında iş birliği anlaşmasını imzalamak üzere Kahire'ye gidecek AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen liderliğindeki AB liderlerinin, Mısır'a 7,4 milyar euroluk destek paketi açıklaması bekleniyor.
AB ve Mısır arasındaki iş birliğini "stratejik ortaklık" seviyesine yükseltecek iş birliği anlaşmasının imza töreninin bugün Mısır'ın başkenti Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin ev sahipliğinde AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen, AB Dönem Başkanı ve Belçika Başbakanı Alexander de Croo, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in katılımıyla yapılması planlanıyor.
Avrupa'ya düzensiz göçün engellenmesini amaçlayan işbirliği anlaşması yenilenebilir enerji, ticaret ve güvenlik alanlarında da işbirliğini de öngörüyor. Anlaşma ayrıca 3 yıllık bir dönemde AB'den Mısır ekonomisine yaklaşık 5 milyar euroluk makro-finansal destek, 1,8 milyar euroluk yatırım ve 600 milyon euroluk hibeyi içeriyor. Uluslararası medyaya göre 5 milyar euroluk makro-finansal desteğin 1 milyar euroluk kısmının bu yıl acil fon olarak tedarik edilmesi, kalan kısmının ise Avrupa Parlamentosunun onayına bağlanması bekleniyor.
Libya sınırındaki güvenliğin arttırılması bekleniyor
AB ile iş birliği anlaşması çerçevesinde Mısır'ın özellikle Afrika ve Orta Doğu ülkelerinden gelen düzensiz göçmenlerin başlıca güzergahında yer alan Libya sınırındaki güvenlik önlemlerini artırması bekleniyor. Mısırlı yetkililer, 2016'dan bu yana kuzey sahilinden düzensiz göç akışına engel olan ülkenin AB'den daha fazla destek alması gerektiğini savunuyor.
Mısır'ın istikrarı AB için önemli
Avrupa Birliği, dünyanın en büyük göç krizinin yaşandığı Sudan ve soykırım suçlamalarına konu olan bir savaşın yaşandığı Gazze'ye sınır komşusu olan Mısır'ın istikrarına, stratejik konumu nedeniyle özel önem atfediyor.
Avrupa Birliği, geçtiğimiz yıl da düzensiz göçü engelleme adımları karşılığında Tunus'a mali ve teknik destek sağlanmasını öngören benzer bir anlaşmayı Tunuslu yetkililer ile imzalamıştı. - KAHİRE
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İstanbul'da bulunan Rus vatandaşları, Rusya'nın Beyoğlu'ndaki İstanbul Başkonsolosluğu'nda devlet başkanlığı seçimi için oy kullandı. Seçim merkezine gelen Ruslar, İstiklal Caddesi'nde yoğunluk oluşturdu. Oy kullanma sırasında bir kadın, pasaportunu yakarak Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşı protesto etti ve polis tarafından gözaltına alındı. Başka bir seçmen ise yanında Sibirya kurdu ile oy kullanmaya geldi.
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