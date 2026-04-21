AB'nin Jeopolitik Genişleme İhtiyacı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği'nin genişlemesinin jeopolitik bir ihtiyaç olduğuna vurgu yaparak, "Avrupa'nın Rus, Türk ya da Çin etkisi altına girmemesi için kıtayı bütünleştirmeyi başarmalıyız" dedi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Almanya'da yayın yapan haftalık Die Zeit gazetesinin 80'inci yılının kutlandığı bir etkinlikte konuştu. Hamburg'da gerçekleştirilen etkinlikte Von der Leyen, AB'nin jeopolitik konumunu korumak için genişlemesi gerektiğini ve bunu şahsen desteklediğini söyledi. Von der Leyen, "Avrupa'nın Rus, Türk ya da Çin etkisi altına girmemesi için kıtayı bütünleştirmeyi başarmalıyız. Daha büyük ve daha jeopolitik düşünmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Avrupa'nın Rusya'dan gelen ucuz enerji ve Çin'den gelen ucuz iş gücüne ve ABD'nin sağladığı güvenlik desteğine dayalı modelinin artık sona erdiğini ifade eden Von der Leyen, "Tamamen yeniden konumlanmamız gerekiyor. Daha bağımsız hale gelmeliyiz" şeklinde konuştu.

Von der Leyen, Avrupa'nın ekonomi ve güvenlik stratejisinin yeniden tanımlanması gerektiğine işaret etti.

Kos: " Türkiye'ye ihtiyacımız var"

AB Komisyonu Başkanı NATO üyesi Türkiye'yi Rusya ve Çin ile birlikte anarken, AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos, Avrupa ve Orta Doğu'nun yeni jeopolitik gerçekliğinde Türkiye'nin önemine dikkat çekti. Kos, Pazartesi günü Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada Türkiye'nin sadece AB'ye aday bir ülke değil aynı zamanda stratejik ortak olarak görülmesi gerektiğini söyledi. Kos, AB'nin komşularıyla güçlü ortaklık ilişkilerine ihtiyaç duyduğuna işaret ettiği konuşmasında, "Avrupa ve Orta Doğu'da değişen jeopolitik gerçeklikler ışığında, Türkiye'ye ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin AB'nin en büyük beşinci ticaret ortağı olduğu ve AB ile Türkiye arasındaki ticaretin AB'nin Mercosur veya Hindistan ile ticaret hacminin iki katı seviyesinde olduğunu belirten Kos, Türkiye'nin Avrupa ve Asya arasındaki konumu, Karadeniz'in güvenliğindeki önemi ve Ukrayna'daki savaş açısından sahip olduğu stratejik öneme de dikkat çekti.

Kos, Türkiye ve Güney Kafkasya üzerinden geçen ticaret koridorlarının da hem kuzey hem güneydeki coğrafyalarda devam eden savaşlar nedeniyle çok daha kritik bir hale geldiğini ifade etti.

"Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan ile nasıl daha güçlü işbirliği kurabileceğimizi tartışacağız"

Lüksemburg'da gerçekleştirilen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde bu sabah gazetecilere yaptığı açıklamada da aynı konuya değinen Kos, AB'nin ticaret ve enerjide Avrupa ve Orta Asya'yı daha iyi bağlamak için Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan ile çalıştığını açıkladı.

Kos, "Bugün, kuzeydeki ticaret yollarının Rusya üzerinden kesintiye uğramasıyla ne kadar kırılgan durumda olduğumuzu görüyoruz. Aynı şekilde güneydeki ticaret yollarının İran'daki savaş sebebiyle kesintiye uğraması da bunu gösteriyor. Bu nedenle şu anda mevcut olan alternatif güzergahlar, bağlantısallık gündemi kapsamında yaptığımız çalışmaların tam olarak kendisidir. Bu nedenle bugün, Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan ile nasıl daha güçlü işbirliği kurabileceğimizi tartışacağız. Bu ülkelerle halihazırda başlatılabilecek bazı somut projelerimiz var" ifadelerini kullandı. - BERLİN