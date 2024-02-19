AB üyeleri Gazze\'de sürdürülebilir ateşkes çağrısı yaptı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, AB Dışişleri Bakanları toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, Macaristan hariç AB üyesi 26 ülkenin Gazze'de "sürdürülebilir bir ateşkese yol açacak acil insani duraklama" çağrısında bulunduğunu ifade etti.
AB Dışişleri Bakanları, Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya geldi. Toplantının ardından AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, basın toplantısı düzenledi. Borrell, Macaristan hariç AB üyesi 26 ülkenin Gazze'de "sürdürülebilir bir ateşkese yol açacak acil bir insani duraklama" çağrısında bulunduğunu söyledi.
"İsrail hükümetinden Refah'a saldırmamasını istiyoruz"
AB'nin İsrail'in Refah kentine yönelik muhtemel saldırısına karşı olduğunu aktaran Borrell, "İsrail hükümetinden Refah'a saldırmamasını istiyoruz. Çünkü böyle bir saldırı insani durumu çok daha kötü bir hale getirecektir. Bu, gerekli insani yardımların ulaştırılmasını engelleyecektir. Bakanlar, İsrail'den uluslararası insancıl hukuka ve 26 Ocak tarihli Uluslararası Adalet Divanı kararına uyması çağrısında bulundu. Bunun devamı olarak bakanlar, kalıcı ateşkese götürecek acil insani duraklama çağrısı yaptı" dedi.
İsrail'den insani yardımların bölgeye ulaşması ve sivil halkın korunması için gerekenleri yapması çağrısında bulunan Borrell, "BM Gazze Koordinatörü ile UNRWA'ya yardımları ve mevcut durumu görüştük. Kendisinden son bilgileri aldık. Kendisi son derece açıktı. AB'nin yardımlarının kesilmemesini istedi. Özellikle eğitim başta olmak üzere bölgede yardımları devam ettirdiklerini ve yardımların kesilmesi halinde bu görevleri başkasının yapamayacağını söyledi" dedi.
Yahudi yerleşimcilere yönelik yaptırımlar ele alındı
Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunan Yahudi yerleşimcilerin de toplantıda görüşüldüğünü ifade eden Borrell, Yahudi yerleşimcilere yönelik yaptırımlar hakkında görüşmelerin devam ettiğini aktardı.
AB, Kızıldeniz'e askeri misyon gönderecek
Yemen'deki İran destekli Husilerin Kızıldeniz ve Aden Körfezi'ndeki devam eden saldırılarının da toplantıda ele alındığını ifade eden Borrell, AB'nin Kızıldeniz'e askeri misyon gönderme kararı aldığını bildirdi. Borrell, "AB olarak Aspides adı verilen bir deniz misyonu için karar aldık. Bu Kızıldeniz'de askeri bir savunma misyonudur. Bu, Husilerin ticari gemilere yaptığı saldırılara karşı yardımcı olacak" ifadelerini kullandı.
Rusya'ya yeni yaptırımlar konusunda henüz anlaşma sağlanamadı
Borrell, ikinci yılına yaklaşan Rusya- Ukrayna savaşına dair AB'nin Ukrayna'ya desteğinin devam edeceğini bildirdi. Rusya'ya karşı yeni yaptırım paketi hazırlığı içinde olduklarını belirten Borrell, bu konuda henüz AB üye ülkeleri arasında tam bir anlaşma sağlanamadığını, önümüzdeki günlerde anlaşma sağlanmasını umduğunu bildirdi.
Afrika konusuna da değinen Borrell, "Sahra konusunu ve bölgedeki halka insani yardıma devam edeceğiz. Bölgede darbelerden dolayı zor durumda olan halka yardım etmenin çabası içindeyiz. Çad, Moritanya ve Gine ile ilişkilerimizi görüştük. Afrika sorunlarına Afrika çözümlerini destekliyoruz. Bölgede CEDEAO (Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu) tarafından alınacak kararları destekliyoruz. Başkan Muhammed Bazoum serbest bırakılmadan da Nijer'deki cunta yönetimi ile diyalog kurmayacağız" dedi. - BRÜKSEL
Son Dakika › Politika › AB üyeleri Gazze'de sürdürülebilir ateşkes çağrısı yaptı - Son Dakika
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