ABB'den Mansur Yavaş Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

ABB'den Mansur Yavaş Açıklaması

16.08.2025 17:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABB, Mansur Yavaş'ın eşit hizmet anlayışını vurgulayarak asılsız iddialara yanıt verdi.

ANKARA Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından, "ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın yönetim anlayışında, parti ayrımı gözetmeksizin herkese eşit ve adaletli hizmet sunmak esastır. Bunu da Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) çatısı altında yapmaktadır ve aynı çatı altında da yapmaya devam edecektir" açıklaması yapıldı.

ABB'den yapılan yazılı açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında aslı astarı olmayan iddialar dolaşıma sokulmaktadır. Bu iddiaların ciddiye alınır hiçbir yanı yoktur. Maalesef görünen o ki siyasetteki çürüme, her yere sirayet etme noktasına gelmiştir. Ortaya atılan iddialar, haberin muhatabına dahi sorulmadan servis edilmekte, böylece iftira siyasetinin bir parçası haline getirilmektedir. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yönetim anlayışında, parti ayrımı gözetmeksizin herkese eşit ve adaletli hizmet sunmak esastır. Bunu da Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında yapmaktadır ve aynı çatı altında da yapmaya devam edecektir. Herkesi sorumlu ve ilkeli haberciliğe davet ediyor, yalan ve iftira üzerinden yürütülen kirli kampanyalara itibar edilmemesini hatırlatıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Sosyal Medya, Mansur Yavaş, Politika, 3-sayfa, Ankara, Medya, Son Dakika

Son Dakika Politika ABB'den Mansur Yavaş Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı 70 defa ameliyat oldu 2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı! 70 defa ameliyat oldu
Heyecanlandıran keşif Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu Heyecanlandıran keşif! Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu
İş görüşmesine giden genç kız, sunulan koşullara isyan etti: Sonra biz iş beğenmiyor oluyoruz İş görüşmesine giden genç kız, sunulan koşullara isyan etti: Sonra biz iş beğenmiyor oluyoruz
Şehit Ömer Halisdemir’in kızı Elif Nur Halisdemir teğmen oldu Şehit Ömer Halisdemir'in kızı Elif Nur Halisdemir teğmen oldu
Galatasaray’a geliyor mu Guardiola’dan Ederson açıklaması Galatasaray'a geliyor mu? Guardiola'dan Ederson açıklaması
İstanbul’da kuvvetli fırtına sonucu gemi battı 4 kişi kurtarıldı İstanbul'da kuvvetli fırtına sonucu gemi battı! 4 kişi kurtarıldı
Bursaspor Stadyumu’nda yeni projeler başlatılıyor Bursaspor Stadyumu'nda yeni projeler başlatılıyor
İstanbul servis midibüsü devrildi Çok sayıda yaralı var İstanbul servis midibüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var
Kritik zirve öncesi dikkat çeken detaylar Putin ve Trump uçakta görüşecek Kritik zirve öncesi dikkat çeken detaylar! Putin ve Trump uçakta görüşecek
TFF açıkladı: Türkiye Kupası’nda yeni format TFF açıkladı: Türkiye Kupası'nda yeni format
Okan Buruk’un Dursun Özbek’ten 2 yıldız transfer isteği Okan Buruk'un Dursun Özbek'ten 2 yıldız transfer isteği

17:20
Mansur Yavaş’tan AK Parti saflarına geçeceği iddialarına yanıt
Mansur Yavaş'tan AK Parti saflarına geçeceği iddialarına yanıt
17:25
Putin, Trump’a Donetsk bölgesi karşılığında 2 cepheyi dondurmayı teklif etti
Putin, Trump'a Donetsk bölgesi karşılığında 2 cepheyi dondurmayı teklif etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2025 18:01:24. #7.12#
SON DAKİKA: ABB'den Mansur Yavaş Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.