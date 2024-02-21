ABB\'nin 5 yılda yapamadığı barınağı 45 günde tamamlayan Tanrıverdi, Cumhur İttifakı\'nın 1 numaralı meclis üyesi oldu

Gölbaşı'nda Belediye Başkan Yardımcısı görevinde de bulunan ve görev yaptığı süre içerisinde Gölbaşı'na yapılan Kurban Kesim Alanı, Hayvan Barınağı, Büyük Gölbaşı Merkez Projesi gibi hizmetlerdebüyük katkısı olan Oğuz Kağan Tanrıverdi Altındağ Belediyesi Cumhur İttifakı Kontenjan 1.sıra meclis üyesi adayı oldu. MHP Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi olarak Görevini yürüten Oğuz Kağan Tanrıverdi, MHP Ankara İl Başkanlığı Ana Kademede yer almıştı.
Tanrıverdi, 2022'de sığ jeotermal enerjiyle konutlarda ısıtma ve soğutma işlemlerinin yapılması önerisiyle büyük ses getirmişti. "Sığ jeotermal enerji" projesiyle gündeme gelen Tanrıverdi, yaptığı açıklamada evlerdeki ısınma ve soğutma sisteminin yenilenebilir ve bedava olacağını söylemişti.
Avrupa'da ve İsviçre'de 350-400 metre derinlikte jeotermal ısıya ulaşıldığını, Türkiye'de ise ortalama 70 metre derinlikte sığ jeotermal ısıya ulaşılabildiğine dikkat çeken Tanrıverdi, enerji sisteminin Ankara ve İstanbul'un bazı bölgelerinde uygulandığını ve başta Ankara olmak üzere Türkiye'de yaygınlaştırılmasının önemini vurgulamıştı.
2022 yılı rakamlarına göre Türkiye'de ısınma için 86 milyar, Ankara için 9 milyar lira harcandığını belirten Tanrıverdi, bu sistemin hayata geçirilmesi halinde hane halkının cebinde 15-20 bin lira gibi bir rakamın kalacağını ifade etmişti.
Tanrıverdi, yerin altına bir sondaj uygulanarak 15-20 santigrat dereceye ulaştırılan ısı, kombi yerine ısı pompası ve üflemeli petekler aracılığıyla binanın içerisine taşınıyor. Bu sayede ısınma ve soğutmanın bedavaya geleceğini açıklamıştı.
Tanrıverdi, 2022 yılında Gölbaşı Belediye Başkan Yardımcısı görevini yürütürken, yasa gereği Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yapması gereken hayvan barınağını 45 günde 3 milyon TL'ye tamamladı.
Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı eleştirerek 50 milyarlık bütçeyle 3 yılda barınağı yapamadığını ve bu durumun hem Ankaralılara hem de hayvanlara zulüm olduğunu açıklamıştı.
Son Dakika › Politika › ABB'nin 5 yılda yapamadığı barınağı 45 günde tamamlayan Tanrıverdi, Cumhur İttifakı'nın 1 numaralı meclis üyesi oldu - Son Dakika
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