ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Gazze'deki insani duruma ilişkin endişelerini Netanyahu'ya iletti - Son Dakika
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Politika

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Gazze'deki insani duruma ilişkin endişelerini Netanyahu'ya iletti

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile yaptığı görüşmede Gazze'deki vahim insani duruma ilişkin ciddi endişelerini ilettiğini belirtti. Harris, yaşanan acılara duyarsız kalmayacağını ve sessiz kalmayacağını vurguladı. Ayrıca ateşkes ve barış isteyenlere seslenerek, iki devletli bir çözüme olan bağlılığını sürdürdüğünü ifade etti.

26.07.2024 03:31
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Gazze'deki vahim insani duruma ilişkin ciddi endişelerini İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya ilettiğini söyleyen ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, "Bu trajediyi görmezden gelemeyiz. Yaşanan acılara karşı hissizleşemeyiz. ve ben sessiz kalmayacağım" dedi.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, siyasi temaslarda bulunmak üzere ABD'de bulunan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrasında tek başına düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulunan Harris, Netanyahu'ya İsrail'in İran ve İran destekli Hizbullah ile Hamas dahil güvenlik tehditlerine karşı kendini savunma hakkının olduğunu söylediğini ifade etti. Çocukken İsrail'e ağaç dikmek için yardım çalışmalarında bulunduğunu ve Kaliforniya senatörü ve başkan yardımcılığı süresince "İsrail devletinin ve halkının varlığına sarsılmaz bir bağlılık duyduğunu" kaydeden Harris, "İsrail'in kendini savunma hakkı olduğunu ancak bunu nasıl yaptığının önemli olduğunu" vurguladı.

"Trajediyi görmezden gelemeyiz"

Harris, Netanyahu ile görüşmesinde Gazze'de yaşanan insani krizi de gündeme getirdiğini söyledi. "2 milyondan fazla insanın gıdaya erişimde ciddi zorluk çektiği, yarım milyon insanın da açlıkla karşı karşıya olduğu vahim insani duruma ilişkin ciddi endişelerimi açıkça ifade ettim" diyen Harris, Gazze'de son dokuz ayda yaşananları "yıkıcı" olarak tanımladı. Ölen çocukların ve güvenlikleri için birden çok kez yerinden edilen çaresiz ve aç insanların olduğunu hatırlatan Harris, "Bu trajediyi görmezden gelemeyiz. Yaşanan acılara karşı hissizleşemeyiz. ve ben sessiz kalmayacağım" şeklinde konuştu.

Harris: "Ateşkes ve barış isteyenleri görüyor ve duyuyorum"

ABD Başkanı Joe Biden öncülüğündeki ateşkes anlaşması çabalarında umut verici gelişmeler olduğunu belirten Harris, "Ateşkes çağrısında bulunan ve barış özlemi duyan herkese sesleniyorum. Sizi görüyor ve duyuyorum" dedi.

"Haydi şu anlaşmayı yapalım. Böylece savaşı sona erdirecek bir ateşkes sağlayabiliriz. Rehineleri eve getirelim. ve Filistin halkına çok ihtiyaç duyulan yardımı sağlayalım" diyen Harris, "İki devletli bir çözüme yönelik yola olan bağlılığımı sürdürüyorum" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Gazze'deki insani duruma ilişkin endişelerini Netanyahu'ya iletti - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Gazze'deki insani duruma ilişkin endişelerini Netanyahu'ya iletti - Son Dakika
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