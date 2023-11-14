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ABD Başkanı Biden, Gazze'deki hastanelerin korunması gerektiğini söyledi - Son Dakika

ABD Başkanı Biden, Gazze'deki hastanelerin korunması gerektiğini söyledi

14.11.2023 10:13

ABD Başkanı Joe Biden, Gazze Şeridi'ndeki hastanelerin korunması gerektiğini belirtti. Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ise Beyaz Saray'da görüştüğü Biden'a ateşkesin şart olduğunu ifade etti. Gazze'deki Şifa Hastanesi'nin kuşatılması ve elektrik kesintisi nedeniyle son 3 gün içinde 32 hastanın hayatını kaybettiği açıklandı. Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ise 5 günlük ateşkes karşılığında 70 rehineyi serbest bırakmaya hazır olduklarını bildirdi.

ABD Başkanı Joe Biden, Gazze Şeridi'ndeki hastanelerin korunması gerektiğini söyledi. Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ise Beyaz Saray'da görüştüğü Biden'a ateşkesin şart olduğunu ifade etti.
ABD Başkanı Joe Biden, Oval Ofis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki sağlık kuruluşlarını hedef almasına yönelik Biden, "Umudum ve beklentim, hastanelere yönelik daha az müdahale olması ve İsraillilerle temas halinde kalmamızdır. Ayrıca esirlerin serbest bırakılması konusunu ele almak için insani ara verilmesi yönünde bir çaba var ve bu da Katarlılarla müzakere ediliyor. Bu yüzden biraz umutluyum ama hastanelerin korunması gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Widodo'dan Biden'a ateşkes çağrısı
Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ise Beyaz Saray'da bir araya geldiği Joe Biden'a Gazze'deki zulmün durdurulması ve ateşkes sağlanmasına yardımcı olmak için daha fazlasını yapma çağrısında bulundu. Widodo ayrıca ateşkesin şart olduğunu vurguladı.
"Son 3 günde 32 hastane hayatını kaybetti"
Gazze'deki Şifa Hastanesinde bulunan Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref El-Kudra ise yaptığı açıklamada, Şifa Hastanesi'nin kuşatılması ve elektrik kesintisi nedeniyle son 3 gün içinde 3'ü prematüre bebek olmak üzere 32 hastanın hayatını kaybettiğini aktardı.
"5 günlük ateşkes karşılığında 70 rehineyi serbest bırakmaya hazırız"
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından Telegram üzerinden yapılan açıklamada ise 5 günlük ateşkes karşılığında 70 civarında kadın ve çocuğun serbest bırakılması konusunda hazır olunduğu bildirildi. Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, konuyla ilgili Katarlı arabulucularla görüştüklerini belirtti. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika ABD Başkanı Biden, Gazze'deki hastanelerin korunması gerektiğini söyledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD Başkanı Biden, Gazze'deki hastanelerin korunması gerektiğini söyledi - Son Dakika
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