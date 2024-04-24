ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'e Gazze'deki Filistinlilere yardımların gecikmeden ulaşmasını istedi - Son Dakika
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Politika

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'e Gazze'deki Filistinlilere yardımların gecikmeden ulaşmasını istedi

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail, Ukrayna ve Tayvan için hazırlanan ve Gazze Şeridi ile savaştan zarar gören diğer bölgelerdeki insanlar için olan 9 milyar dolarlık insani yardım paketine onay vermesinin ardından, "İsrail, yardımların Gazze'deki Filistinlilere gecikmeden ulaştığından emin olmalı" dedi. Biden, yardımların derhal güvence altına alınacağını ve İsrail'in bu yardımların Gazze'ye ulaşmasını sağlaması gerektiğini belirtti.

24.04.2024 20:03
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ABD Başkanı Joe Biden, İsrail, Ukrayna ve Tayvan için hazırlanan ve Gazze Şeridi ile savaştan zarar gören diğer bölgelerdeki insanlar için olan 9 milyar dolarlık insani yardım paketine onay vermesinin ardından, "İsrail, yardımların Gazze'deki Filistinlilere gecikmeden ulaştığından emin olmalı" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'e Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere insani yardımların "gecikmeden" ulaşmasına izin vermesi çağrısında bulundu. İsrail, Ukrayna ve Tayvan için hazırlanan ve Gazze Şeridi ile savaştan zarar gören diğer bölgelerdeki insanlar için olan 9 milyar dolarlık insani yardım paketine onay vermesinin ardından konuşan Biden, "Bu yardımı derhal güvence altına alacağız ve gıda, tıbbi malzeme, temiz su da dahil olmak üzere artıracağız. İsrail tüm bu yardımların Gazze'deki Filistinlilere gecikmeden ulaştığından emin olmalı" dedi.

İnsani yardımların ne kadarının nereye gönderileceğine ilişkin karar Beyaz Saray'a ait olmakla birlikte, analistler yaklaşık 2 milyar doların Gazze Şeridi'ne gitmesini bekliyor. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'e Gazze'deki Filistinlilere yardımların gecikmeden ulaşmasını istedi - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'e Gazze'deki Filistinlilere yardımların gecikmeden ulaşmasını istedi - Son Dakika
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