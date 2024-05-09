ABD Başkanı Biden, İsrail'e silah göndermeyi durduracağını açıkladı - Son Dakika
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Politika

ABD Başkanı Biden, İsrail'e silah göndermeyi durduracağını açıkladı

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in Gazze Şeridi'nde gerçekleştireceği kara saldırısı durumunda silah göndermeyi durduracağını açıkladı. Biden ayrıca, ABD'nin gönderdiği bombaların Gazze'de Filistinli sivillerin öldürülmesinde kullanıldığını kabul etti. Biden, İsrail'in Refah kentine yapacağı kapsamlı saldırı durumunda silah ve top mermisi göndermeyeceklerini belirtti. Ayrıca, Biden, İsrail'in yerleşim yerlerine girmesi halinde desteğin sınırlı olacağını ifade etti.

09.05.2024 10:35
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ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in Gazze Şeridi'nde güneyinde 1 milyondan fazla sivilin sığındığı Refah'a geniş çaplı kara saldırısıyla girmesi durumunda İsrail'e silah göndermeyi durduracağını açıkladı. Biden ayrıca ABD'nin gönderdiği bombaların, Gazze'de Filistinli sivillerin öldürülmesinde kullanıldığını kabul etti.

ABD Başkanı Biden, ABD merkezli CNN International kanalına verdiği röportajda, Gazze Şeridi'ndeki duruma dair değerlendirmelerde bulundu. Biden, ABD'nin geçtiğimiz hafta İsrail'e 900 kilogramlık bombaların sevkiyatını durdurmasına yönelik, "Gazze'de siviller, bu bombalar sonucu ve (İsrail ordusunun) girdiği sivil yerleşim yerlerinde diğer yollarla öldürüldü" ifadelerini kullandı. Biden, ABD'nin gönderdiği bombaların Gazze'de Filistinli sivillerin öldürülmesinde kullanıldığını ilk kez kabul etmiş oldu. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan ve 1 milyondan fazla Filistinli sivilin sığındığı Refah kentine gerçekleştirmesi beklenen kara operasyonuna da değinen Biden, "Eğer Refah'a girerlerse, henüz (kapsamlı bir saldırıyla) girmediler, eğer girerlerse o zaman Refah'ta ve diğer şehirlerde kullanılan silahları göndermeyeceğimi açıkça belirttim" dedi.

"Refah'a kapsamlı bir saldırı başlatırsa İsrail'e silah ve top mermisi göndermeyeceğiz"

İsrail'in güvenliğine bağlığı kaldıklarını belirten Biden, "İsrail'in güvenliğinden uzaklaşmıyoruz. İsrail'in bu bölgelerde savaş yürütme kabiliyetinden uzaklaşıyoruz" şeklinde konuştu. Biden, ABD'nin İsrail'e Demir Kubbe hava savunma sistemi parçaları dahil olmak üzere savunma silahları sağlamaya devam edeceğini, ancak Refah'a geniş çaplı kara saldırısı başlatılması durumunda diğer sevkiyatların durdurulacağını söyledi. Biden, "İsrail'in Demir Kubbe açısından güvende olmasını ve son dönemde Orta Doğu'dan gelen saldırılara karşılık verme kabiliyetini sağlamaya devam edeceğiz. Ama bu (Refah'a kara saldırısı) tamamen yanlış. Silahları ve top mermilerini tedarik etmeyeceğiz" şeklinde konuştu.

"Yerleşim yerlerine girerlerse desteğimizi alamayacaklar"

Biden, İsrail'in Mısır sınırındaki Refah'taki eylemlerinin bölgede gerilime yol açmasına rağmen yoğun nüfuslu bölgelere girme yönündeki kırmızı çizgiyi henüz aşmadığını söyledi. Biden, "Sivil yerleşim yerlerine girmediler. Yaptıkları tam sınırdaydı ve bu, şu anda Mısır açısından sorunlara neden oluyor" dedi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve diğer üst düzey isimlere yerleşim yerlerindeki operasyonlara ABD'nin desteğinin sınırlı olduğunu ilettiğini söyleyen Biden, "Netanyahu ve savaş kabinesine şunu açıkça ifade ettim, yerleşim yerlerine girerlerse desteğimizi alamayacaklar" dedi.

Üniversitelerdeki Filistin'e destek gösterileri

ABD Başkanı Biden, Columbia Üniversitesi'nde başlayan ve ülke genelindeki üniversitelere yayılan Filistin'e destek gösterilerine de değindi. Biden, "Mesajı kesinlikle alıyorum. İfade ve protesto özgürlüğü meşru bir haktır. Bunu yapmak için meşru bir hak var ve onların da bunu yapmaya hakları var. Ancak nefret söylemi kullanmanın, Yahudi öğrencileri tehdit etmenin, insanların derse erişimini engellemenin meşru bir hakkı yok. Bu kanuna aykırı" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Joe Biden, Filistin, İsrail, Refah, Gazze, Orta Doğu, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika ABD Başkanı Biden, İsrail'e silah göndermeyi durduracağını açıkladı - Son Dakika

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