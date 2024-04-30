ABD Başkanı Biden, Mısır ve Katar liderleriyle ateşkes ve rehine serbest bırakılması konusunda görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

ABD Başkanı Biden, Mısır ve Katar liderleriyle ateşkes ve rehine serbest bırakılması konusunda görüştü

ABD Başkanı Joe Biden, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ve Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde ateşkes sağlanması amacıyla rehinelerin serbest bırakılması konusunda her türlü çabanın gösterilmesi çağrısında bulundu. Biden, Mısır ve Katar liderleriyle Gazze'de ateşkes müzakereleri ve İsrail'in Refah'a yönelik operasyon hazırlığını görüştü. ABD'nin Mısır ve Katar ile birlikte şartların tam olarak uygulanmasını sağlamak için çalışacağını belirten Biden, Sisi'ye ateşkes yapılması ve sivillere yardım gönderilmesinin önündeki tek engel olan rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamak için her türlü çabayı göstermesi çağrısında bulundu.

30.04.2024 10:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Joe Biden, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ve Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde ateşkes sağlanması amacıyla rehinelerin serbest bırakılması konusunda her türlü çabanın gösterilmesi çağrısında bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden, Mısır ve Katar liderleriyle Gazze'de ateşkes müzakereleri ve İsrail'in Refah'a yönelik operasyon hazırlığını görüştü. Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamaya göre Biden ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde şu anda masada olan ateşkes ve rehine anlaşmasını ele aldı. ABD'nin Mısır ve Katar ile birlikte şartların tam olarak uygulanmasını sağlamak için çalışacağını belirten Biden, Sisi'ye ateşkes yapılması ve sivillere yardım gönderilmesinin önündeki tek engel olan rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamak için her türlü çabayı göstermesi çağrısında bulundu.

Sivillerin korunmasının önemine dikkat çeken Biden ayrıca Filistinlilerin Mısır'a ya da Gazze dışındaki herhangi bir yere gönderilmemesi gerektiğini vurguladı. İki liderin Gazze'ye yardım akışını artırmaya yönelik devam eden çalışmaları değerlendirdiği görüşmede Biden, Sisi'ye konuyla ilgili çabalarından dolayı teşekkür etti.

"Gazze'ye yeterli yardım sağlanmalı"

Mısır Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada ise iki liderin Refah kentinde askeri gerilimin tırmanmasının tehlikesine dikkat çektiği belirtildi. Sisi'nin Gazze'ye tam ve yeterli insani yardım sağlanmasının gerekliliğini vurguladığı görüşmede, liderler ayrıca çatışmanın yayılmasını önlemek için çalışmaların sürdürülmesi gerekliliğine dikkat çekerek bölgede güvenlik, barış ve istikrarı sağlamanın yolu olarak iki devletli çözümün önemini bir kez daha teyit etti.

ABD Başkanı Biden, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde de ABD'nin ateşkesin sağlanması için iki ülke ile çalışacağını ifade etti. Al Thani'ye rehinlerin serbest bırakılması için her türlü çabayı gösterme çağrısında bulunan Biden, Katar Emirine ve ekibine Gazze'de durmaksızın gösterdikleri çabalarından dolayı teşekkür etti. Aynı zamanda Gazze halkına yönelik yardım akışının arttırılmasına ilişkin çalışmaları da ele alan liderler, doğrudan ve ekipleri aracılığıyla yakın koordinasyon içinde kalma konusunda anlaştı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani, Tamim bin Hamad Al Thani, Joe Biden, Mısır, Katar, Diplomasi, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika ABD Başkanı Biden, Mısır ve Katar liderleriyle ateşkes ve rehine serbest bırakılması konusunda görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:05 Bahçeli’den “Hamas bir terör örgütüdür“ diyen İmamoğlu’na sert tepki Bahçeli'den "Hamas bir terör örgütüdür" diyen İmamoğlu'na sert tepki
11:00 Murat Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına geri dönebilir Murat Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına geri dönebilir
10:26 Antalya’da Türk müşterilerden “milliyet farkı“ ücreti alan lüks otele 54.694 TL ceza kesildi Antalya'da Türk müşterilerden "milliyet farkı" ücreti alan lüks otele 54.694 TL ceza kesildi
09:34 23 Nisan’da erkek öğrencilere etek giydirip peçe taktırdılar Öğretmenlere soruşturma açıldı 23 Nisan'da erkek öğrencilere etek giydirip peçe taktırdılar! Öğretmenlere soruşturma açıldı
08:30 İstanbul Valiliği’nden 1 Mayıs için toplu ulaşıma kısıtlama kararı İstanbul Valiliği'nden 1 Mayıs için toplu ulaşıma kısıtlama kararı
11:03 Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy duyurdu Formula 1, Türkiye’ye geri dönüyor Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy duyurdu! Formula 1, Türkiye'ye geri dönüyor
10:52 Buse Meral, Aras Bulut İynemli ile aşkını ilan etmek zorunda kaldı Buse Meral, Aras Bulut İynemli ile aşkını ilan etmek zorunda kaldı
10:48 Dolar, euro ne kadar İşte kurlarda son durum Dolar, euro ne kadar? İşte kurlarda son durum
10:34 İsrail, Refah’a kara saldırısı başlatacak İsrail, Refah'a kara saldırısı başlatacak
10:24 Bavulunu bile topladı Yunanistan’ın yolunu tutan Fatih Terim, gittiği gibi geri dönüyor Bavulunu bile topladı! Yunanistan'ın yolunu tutan Fatih Terim, gittiği gibi geri dönüyor
10:04 Endonezya’daki Ruang Yanardağı’nda patlama Endonezya'daki Ruang Yanardağı'nda patlama
09:52 Acun Ilıcalı, Fenerbahçe’nin Avrupa’dan elediği takımı da satın alıyor Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin Avrupa'dan elediği takımı da satın alıyor
09:37 Fuhuştan yakalanan kadınlarda cinsel yollarla bulaşan hastalık çıktı Fuhuştan yakalanan kadınlarda cinsel yollarla bulaşan hastalık çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2024 12:04:34. #1.13#
SON DAKİKA: ABD Başkanı Biden, Mısır ve Katar liderleriyle ateşkes ve rehine serbest bırakılması konusunda görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement