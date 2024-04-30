ABD Başkanı Biden, Mısır ve Katar liderleriyle ateşkes ve rehine serbest bırakılması konusunda görüştü

Politika

ABD Başkanı Joe Biden, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ve Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde ateşkes sağlanması amacıyla rehinelerin serbest bırakılması konusunda her türlü çabanın gösterilmesi çağrısında bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden, Mısır ve Katar liderleriyle Gazze'de ateşkes müzakereleri ve İsrail'in Refah'a yönelik operasyon hazırlığını görüştü. Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamaya göre Biden ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde şu anda masada olan ateşkes ve rehine anlaşmasını ele aldı. ABD'nin Mısır ve Katar ile birlikte şartların tam olarak uygulanmasını sağlamak için çalışacağını belirten Biden, Sisi'ye ateşkes yapılması ve sivillere yardım gönderilmesinin önündeki tek engel olan rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamak için her türlü çabayı göstermesi çağrısında bulundu.

Sivillerin korunmasının önemine dikkat çeken Biden ayrıca Filistinlilerin Mısır'a ya da Gazze dışındaki herhangi bir yere gönderilmemesi gerektiğini vurguladı. İki liderin Gazze'ye yardım akışını artırmaya yönelik devam eden çalışmaları değerlendirdiği görüşmede Biden, Sisi'ye konuyla ilgili çabalarından dolayı teşekkür etti.

"Gazze'ye yeterli yardım sağlanmalı"

Mısır Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada ise iki liderin Refah kentinde askeri gerilimin tırmanmasının tehlikesine dikkat çektiği belirtildi. Sisi'nin Gazze'ye tam ve yeterli insani yardım sağlanmasının gerekliliğini vurguladığı görüşmede, liderler ayrıca çatışmanın yayılmasını önlemek için çalışmaların sürdürülmesi gerekliliğine dikkat çekerek bölgede güvenlik, barış ve istikrarı sağlamanın yolu olarak iki devletli çözümün önemini bir kez daha teyit etti.

ABD Başkanı Biden, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde de ABD'nin ateşkesin sağlanması için iki ülke ile çalışacağını ifade etti. Al Thani'ye rehinlerin serbest bırakılması için her türlü çabayı gösterme çağrısında bulunan Biden, Katar Emirine ve ekibine Gazze'de durmaksızın gösterdikleri çabalarından dolayı teşekkür etti. Aynı zamanda Gazze halkına yönelik yardım akışının arttırılmasına ilişkin çalışmaları da ele alan liderler, doğrudan ve ekipleri aracılığıyla yakın koordinasyon içinde kalma konusunda anlaştı. - WASHINGTON