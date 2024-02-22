ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin\'e küfretti

Politika

ABD Başkanı Joe Biden, San Francisco kentinde katıldığı bağış etkinliğinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e küfretti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov küfre karşılık, "Bu tür ifadeler ABD'yi küçük düşürüyor, kullananların itibarını zedeliyor" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, California eyaletinin San Francisco kentinde katıldığı bağış etkinliğinde konuştu. Biden, bazı liderler nedeniyle nükleer çatışma yaşanması konusunda endişeler olduğunu ifade etti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "çıldırmış biri" olduğunu belirten Biden, Putin'e karşı ağır ifade kullanarak küfretti. Biden daha sonra insanlığa yönelik varoluşsal tehdidin ise "iklim" olduğunu söyledi.

Kremlin'den tepki

Biden'ın Putin'e yönelik sözlerine Kremlin'den tepki gecikmedi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov yaptığı açıklamada, "Putin size hitap ederken hiç kaba bir kelime kullandı mı? Kullanmadı. Bu nedenle bu tür ifadelerin ABD'yi küçük düşürdüğünü düşünüyorum. Bu tür kelimeler, kullananların itibarını zedeliyor" dedi. - CALİFORNİA