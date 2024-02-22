ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e küfretti - Son Dakika
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Politika

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e küfretti

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin\'e küfretti

ABD Başkanı Joe Biden, San Francisco'da katıldığı bağış etkinliğinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ağır ifadeler kullanarak küfretti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise bu tür ifadelerin ABD'yi küçük düşürdüğünü ve kullananların itibarını zedelediğini belirtti.

22.02.2024 13:37
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ABD Başkanı Joe Biden, San Francisco kentinde katıldığı bağış etkinliğinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e küfretti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov küfre karşılık, "Bu tür ifadeler ABD'yi küçük düşürüyor, kullananların itibarını zedeliyor" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, California eyaletinin San Francisco kentinde katıldığı bağış etkinliğinde konuştu. Biden, bazı liderler nedeniyle nükleer çatışma yaşanması konusunda endişeler olduğunu ifade etti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "çıldırmış biri" olduğunu belirten Biden, Putin'e karşı ağır ifade kullanarak küfretti. Biden daha sonra insanlığa yönelik varoluşsal tehdidin ise "iklim" olduğunu söyledi.

Kremlin'den tepki

Biden'ın Putin'e yönelik sözlerine Kremlin'den tepki gecikmedi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov yaptığı açıklamada, "Putin size hitap ederken hiç kaba bir kelime kullandı mı? Kullanmadı. Bu nedenle bu tür ifadelerin ABD'yi küçük düşürdüğünü düşünüyorum. Bu tür kelimeler, kullananların itibarını zedeliyor" dedi. - CALİFORNİA

Kaynak: İHA

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