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ABD Başkanı Joe Biden, Filistinlilere şiddet uygulayan Yahudi yerleşimcilere yaptırım uygulanmasına izin veren kararnameyi onayladı - Son Dakika
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Politika

ABD Başkanı Joe Biden, Filistinlilere şiddet uygulayan Yahudi yerleşimcilere yaptırım uygulanmasına izin veren kararnameyi onayladı

ABD Başkanı Joe Biden, Filistinlilere şiddet uygulayan Yahudi yerleşimcilere yaptırım uygulanmasına izin veren kararnameyi onayladı

ABD Başkanı Joe Biden, Filistin'in Batı Şeria bölgesinde Filistinlilere şiddet uygulayan Yahudi yerleşimcilere yaptırım uygulanmasına izin veren bir kararnameyi onayladı. Bu karar, Filistinlilere yönelik şiddetin ve insan hakları ihlallerinin önlenmesi amacıyla atılan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

01.02.2024 20:35  Güncelleme: 20:38
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ABD Başkanı Joe Biden, Filistin'in Batı Şeria bölgesinde Filistinlilere şiddet uygulayan Yahudi yerleşimcilere yaptırım uygulanmasına izin veren kararnameyi onayladı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika ABD Başkanı Joe Biden, Filistinlilere şiddet uygulayan Yahudi yerleşimcilere yaptırım uygulanmasına izin veren kararnameyi onayladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD Başkanı Joe Biden, Filistinlilere şiddet uygulayan Yahudi yerleşimcilere yaptırım uygulanmasına izin veren kararnameyi onayladı - Son Dakika
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