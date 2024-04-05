Sedat Önal Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliğine atandı, Ahmet Yıldız Birleşmiş Milletler Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine atandı

Ardahan'da Seçim Sonuçları İtiraza Konu Oldu

Ardahan'da yapılan 31 Mart seçimlerinde CHP adayı Faruk Demir, resmi olmayan sonuçlara göre en yakın rakibi AK Parti adayı Yunus Baydar'ın 174 oy önünde seçimi kazandı. AK Parti ise seçim sonuçlarına itiraz etti.