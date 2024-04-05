Sedat Önal Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliğine atandı, Ahmet Yıldız Birleşmiş Milletler Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine atandı - Son Dakika
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Politika

Sedat Önal Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliğine atandı, Ahmet Yıldız Birleşmiş Milletler Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine atandı

Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, Birleşmiş Milletler Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği görevine atanırken, Sedat Önal Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği görevine getirildi.

05.04.2024 02:08  Güncelleme: 02:12
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Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliğine Sedat Önal atandı. Birleşmiş Milletler Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız atandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Sedat Önal Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliğine atandı, Ahmet Yıldız Birleşmiş Milletler Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine atandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sedat Önal Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliğine atandı, Ahmet Yıldız Birleşmiş Milletler Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine atandı - Son Dakika
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