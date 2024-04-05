Sedat Önal Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliğine atandı, Ahmet Yıldız Birleşmiş Milletler Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine atandı

Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliğine Sedat Önal atandı. Birleşmiş Milletler Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız atandı. - ANKARA
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Ardahan'da yapılan 31 Mart seçimlerinde CHP adayı Faruk Demir, resmi olmayan sonuçlara göre en yakın rakibi AK Parti adayı Yunus Baydar'ın 174 oy önünde seçimi kazandı. AK Parti ise seçim sonuçlarına itiraz etti.
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