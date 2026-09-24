ABD Büyükelçisi Massinga, TPLF'nin saldırısını kazanılamaz savaş olarak değerlendirdi - Son Dakika
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ABD Büyükelçisi Massinga, TPLF'nin saldırısını kazanılamaz savaş olarak değerlendirdi

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ABD'nin Addis Ababa Büyükelçisi Massinga, TPLF'nin kuzeyde geniş çaplı saldırısına hayal kırıklığı duydu. Massinga, TPLF'nin Obasanjo öncülüğündeki Afrika Birliği destekli diyaloğu reddedip kazanılamayacağı savaşa girmesinin bölge halkına yarar sağlamayacağını vurguladı.

ADDİS ABD'nin Addis Ababa Büyükelçisi Ervin J. Massinga, Etiyopya'nın kuzeyinde faaliyet gösteren isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) yönetiminin geniş çaplı saldırı başlatmasından hayal kırıklığı duyduğunu bildirdi.

Massinga, TPLF'nin ordu güçlerine karşı saldırı başlattığını duyurmasıyla ülkenin kuzeyindeki Tigray ve Afar bölgelerinde yaşanan gelişmelerin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

ABD yönetiminin bu yıl yaptırım uyguladığı TPLF'nin geniş çaplı saldırı başlatmasından hayal kırıklığı duyduğunu belirten Massinga, TPLF'nin eski Nijerya Cumhurbaşkanı Olusegun Obasanjo'nun öncülüğündeki Afrika Birliği (AfB) destekli diyaloğu reddederek kazanamayacağı savaşa girmesinin bölge halkına yarar sağlamayacağını vurguladı.

Massinga, diğer silahlı grupların çatışmalara katılmamasının akıllıca olacağının altını çizerek, "ABD'nin Etiyopya'yı yanlış yola sürüklemeye çalışan diğer liderlere yaptırım seçeneği bulunsa da anlaşmazlıkların çözümü için makul bir siyasi diyaloğun doğru yol olduğuna inandığını" ifade etti.

Tigray bölgesinin başkenti Mekelle'deki Alula Aba Nega Havalimanı, 23 Eylül'de TPLF güçlerinin kontrolüne geçmişti.

???????-? ?Yeniden iç savaş endişesi

Etiyopya federal hükümeti ile TPLF arasında 2020'de yaşanan iç savaş, Kasım 2022'de Güney Afrika'nın Pretoria kentinde imzalanan anlaşmayla sona ermişti. İç savaşta yüz binlerce kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Anlaşmaya rağmen Tigray'ın batısındaki tartışmalı bölgelerin statüsü ve silahsızlanma gibi konulardaki anlaşmazlıklar sürdü.

Etiyopya'nın farklı bölgelerinden 7 örgüt ve siyasi yapı, 20 Eylül'de federal hükümete karşı ittifak kurduklarını açıklamıştı. İttifakta 2020-2022 döneminde hükümete karşı çatışan TPLF ve diğer gruplar da bulunuyor.

Hükümete karşı ittifak kuran gruplar, Abiy Ahmed hükümetinin yerine geçici yönetim kurmayı hedefliyor. TPLF ise iç savaş sonrası Tigray'da 2022 barış anlaşmasının uygulanması, yerinden edilenlerin dönüşü ve tartışmalı bölgelerin statüsü konularında çözüm talep ediyor.

Kaynak: AA
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