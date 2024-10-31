ABD-Çin Papaz Takası İddiası

Politika

ABD'nin Papaz David Lin'in serbest bırakılması için Çin'le mahkum takası anlaşması yaptığı iddia edildi.

ABD merkezli haber sitesi Politico, ABD ve Çin arasında Eylül'de mahkum takası yapıldığını duyurdu. Anlaşmayla bağlantısı olan 3 yetkiliye dayandırılan haberde, Çin'de tutuklu bulunan ABD vatandaşı papaz David Lin'in serbest bırakılması karşılığında ABD'de tutuklu bulunan ve kimliği açıklanmayan bir Çin vatandaşının hapishaneden çıkarıldığı öne sürüldü. ABD Dışişleri Bakanlığı, Beyaz Saray ve Çin'in Washington Büyükelçiliği söz konusu anlaşmayla ilgili resmi bir açıklama yapmadı.

Dolandırıcılık suçlamaları nedeniyle müebbet hapis cezasına çarptırılan Çin uyruklu Papaz David Lin, 2006'dan bu yana Çin'de hapiste tutuklu bulunuyordu.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından 16 Eylül'de yapılan açıklamada, Çin haksız yere tutuklu bulunan Lin'in serbest bırakıldığı belirtilmişti, ancak herhangi bir takas anlaşmasına ilişkin bilgi verilmemişti.

ABD Başkanı Joe Biden, farklı ülkelerde tutuklu bulunan ABD'lilerin serbest bırakılmasını dış politika önceliklerinden biri olarak görüyor. Bu kapsamda ABD hükümeti, Biden'ın görev süresi boyunca yabancı ülkelerde tutuklu bulunan 70'ten fazla ABD'linin serbest bırakılmasını sağladı.

Ağustos ayında Rusya ile ABD arasında varılan geniş kapsamlı esir takası anlaşması çerçevesinde Rusya'da hapiste tutulan Wall Street Journal muhabiri Evan Gershkovich'in aralarında bulunduğu ABD'li tutuklular ile Rus vatandaşları Ankara'da MİT koordinasyonunda serbest bırakılmıştı. - WASHINGTON