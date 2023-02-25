ABD'de Rusya büyükelçiliğinin binasına Ukrayna bayrağı yansıtıldı - Son Dakika
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ABD'de Rusya büyükelçiliğinin binasına Ukrayna bayrağı yansıtıldı

25.02.2023 09:59

- ABD'de Rusya büyükelçiliğinin binasına Ukrayna bayrağı yansıtıldı Rusya'nın Washington Büyükelçiliği önünde savaşın 1. yıl dönümü çerçevesinde gerçekleştirilen protestoda büyükelçilik binasına Ukrayna bayrağı yansıtıldı.

- ABD'de Rusya büyükelçiliğinin binasına Ukrayna bayrağı yansıtıldı

WASHINGTON - Rusya'nın Washington Büyükelçiliği önünde savaşın 1. yıl dönümü çerçevesinde gerçekleştirilen protestoda büyükelçilik binasına Ukrayna bayrağı yansıtıldı. ABD'de yaşayan Ukraynalılar, ABD'liler ve diğer ülke temsilcileri ile bazı Rusların katıldığı protestoda Rusya'ya savaşı durdurma çağrısı yapıldı.

Rusya'nın Washington Büyükelçiliği önünde Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşının 1. yıl dönümü kapsamında gösteri gerçekleştirildi. Savaşı protesto etmek amacıyla Rus büyükelçiliği önünde toplanan göstericiler, Moskova yönetimine savaşı derhal durdurma çağrısında bulundu. "Savaşa son verin", "Ukrayna'yı kurtarın", "Ukrayna, seninleyiz" sloganları atan protestocular, savaşta hayatını kaybedenlerin anısına mum yaktı. Protesto sırasında Rusya büyükelçiliği binasına Ukrayna bayrağı ve çeşitli sloganlar da yansıtıldı. Protestoya ABD'de yaşayan Ukraynalıların yanı sıra ABD'liler, diğer ülke temsilcileri ve bazı Ruslar da katıldı.

"Herkes Ukrayna'nın yanında yer almalı"

Aslen Rus olan ve 30 yıldır ABD'de yaşayan Natalia, "Rusya sadece Ukrayna'ya karşı değil, aynı zamanda Batı'nın demokratik kültürüne karşı da savaşıyor. Başta Batılı ülkeler olmak üzere herkes Ukrayna'nın yanında yer almalı. Ukrayna artık çok cesur ve kültürümüz için savaşıyor" diye konuştu.

Courtney Weigal ise savaş başlamadan önce herkesin bunun uzun süreceğini bildiğini söyleyerek, "Bir yıla kadar süreceğini biliyorduk. Ancak Rusya'nın bunu yapacak kadar aptal olduğunu düşünmüyorduk. Bu çok rahatsız edici. Çünkü tarih defalarca tekerrür ediyor. Bu yüzden bunu yapmamızın önemli olduğunu anlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Barış istiyoruz. Rusya topraklarımızdan çekilmelidir"

Ukrayna'ya destek için iki çocuğuyla birlikte Rusya büyükelçiliği önüne gelen Oksana Salala da Moskova'yı Ukrayna topraklarını derhal terk etmeye çağırarak, "Bu savaş başladığında Rus halkının devletini durdurabileceğini umuyorduk. Ukrayna'da her gün yaşlılar, gençler, çocuklar, kadınlar ve erkekler öldürülüyor. Bu bir trajedi. Bizimle birlikte olan tüm devlet ve liderlere teşekkür ediyoruz. Barış istiyoruz. Rusya topraklarımızdan çekilmelidir" dedi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Politika ABD'de Rusya büyükelçiliğinin binasına Ukrayna bayrağı yansıtıldı - Son Dakika

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