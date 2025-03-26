ABD'den Grönland'a Sınırlı Ziyaret - Son Dakika
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Politika

ABD'den Grönland'a Sınırlı Ziyaret

Beyaz Saray, Grönland ziyaretinin yalnızca Pituffik Uzay Üssü ile sınırlı olacağını açıkladı.

26.03.2025 14:24
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Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, ABD'li heyetin Grönland'a gerçekleştireceği tartışmalı ziyaretin ABD'ye ait Pituffik Uzay Üssü'yle sınırlandırıldığı belirtildi.

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance'in eşi Usha Vance başkanlığındaki heyetin Grönland'a gerçekleştireceği kültürel odaklı tartışmalı ziyarete ilişkin değişiklik yapıldı. ABD Başkanı Donald Trump'ın ülke topraklarına dahil etmek istediği Grönland'a planlanan ziyaretin çerçevesinin sınırlandırıldığı açıklandı. Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, Grönland'a gidecek heyete ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in başkanlık edeceği, ancak heyetin yalnızca ABD'ye ait Pituffik Uzay Üssü'nü ziyaret edeceği ve Grönland'daki en önemli etkinliklerden biri olan kızaklı köpek yarışını izlemeyeceği belirtildi.

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen de konuya ilişkin açıklamasında, "ABD'lilerin Grönland toplumuna yönelik ziyaretlerini iptal etmelerinin çok olumlu olduğunu düşünüyorum. Bunun yerine kendi üsleri olan Pituffik'i ziyaret edecekler ve buna karşı çıkacak hiçbir şeyimiz yok" dedi.

"Ziyarette eşime katılacağım"

ABD Başkan Yardımcısı Vance ise yaptığı açıklamada, "Usha'nın bu cuma Grönland'a yapacağı ziyaret o kadar büyük bir coşkuyla karşılandı ki tüm bu eğlenceyi tek başına yaşamasını istemedim. Ben de ona katılacağım" dedi. Adanın güvenlik durumunu kontrol etmek amacıyla uzay üssünü ziyaret edeceğini kaydeden Vance, "Çünkü birçok ülke Grönland'ın topraklarını ve su yollarını kullanarak Amerika Birleşik Devletleri'ni, Kanada'yı ve tabii ki Grönland halkını tehdit etti" ifadesini kullandı. Vance, Donald Trump yönetiminin Grönland halkının güvenliğini yeniden tesis etmek istediğini ve Danimarka'nın bunu "çok uzun süredir" görmezden geldiğini belirtti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü Brian Hughes, dün yaptığı açıklamada heyetin Grönland'ın kültürü, tarihi ve insanları hakkında bilgi edinmeyi amaçladığını ifade etmişti. Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ise dün yaptığı açıklamada, Usha Vance'in kızaklı köpek yarışını izlemeyi de kapsayan ziyaretinin Danimarka topraklarına yönelik kabul edilemez bir baskının parçası olduğunu söylemişti.

Ziyaret tepki çekmişti

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ve Enerji Bakanı Chris Wright'ın da yer aldığı heyetin gerçekleştirmeyi planladığı ziyaret tepki çekmişti. Perşembe günü Grönland'a gitmesi beklenen heyetin, Cumartesi günü sona erecek ziyareti çerçevesinde buradaki tarihi yerleri gezeceği ve Grönland hakkında yetkililerden bilgi alacağı belirtilmişti. Usha Vance ziyaretinde ulusal kızaklı köpek yarışına katılacağını açıklanmış, Waltz ve Wright'ın ise Pituffik Uzay Üssü'nü ziyaret edeceği bildirilmişti.

Grönland Başbakanı Mute Bourup Egede ziyareti "son derece saldırgan" olarak nitelendirerek, "Ulusal Güvenlik Danışmanı Grönland'da ne yapıyor? Tek amacı üzerimizde güç göstermek. Sadece Grönland'da bulunması bile şüphesiz Amerikalıların Trump'ın misyonuna olan inancını ve baskıyı artıracak" ifadesini kullanmıştı.

Trump, Grönland'ı almak istiyor

Donald Trump, zengin doğal kaynaklara sahip Grönland'ı ilk kez 2019'daki başkanlık döneminde satın almak istediğini dile getirmişti. Yeniden ABD Başkanı seçilen Trump, Ocak ayından bu yana Grönland'ı topraklarına katmak istediğini ifade ediyor.

Grönland, yaklaşık 300 yıldır, 3 bin kilometre uzaklıktaki Danimarka tarafından kontrol ediliyor. 1953'ten bu yana özerk bir bölge olan Grönland iç işlerinde bağımsızken, dış ve savunma politikasıyla ilgili kararlar Kopenhag tarafından alınıyor. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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