ABD'den Lübnan'a Ateşkes Önerisi - Son Dakika
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Politika

ABD'den Lübnan'a Ateşkes Önerisi

ABD, Hizbullah ile İsrail arasında ateşkes için Lübnan Meclis Başkanı'na taslak önerdi.

15.11.2024 03:46
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Lübnan medyası, ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Lisa Johnson'ın, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri'ye, İsrail ordusu ile Hizbullah arasında ateşkes sağlanması amacıyla bir anlaşma taslağı teslim ettiğini ileri sürdü.

Söz konusu gelişme, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın 11 Kasım'da, "Lübnan'da Hizbullah ile ateşkese varılması konusunda belirli bir ilerleme kaydedildiği" şeklindeki açıklamasının ardından geldi.

Yedioth Ahronoth gazetesi ise ismi açıklanmayan üst düzey bir İsrailli yetkiliye dayandırdığı haberinde, "ABD arabuluculuğuyla Lübnan'la nihai bir anlaşmanın son aşamalarında olduklarını ve bunun Hizbullah'ın Litani Nehri'nin kuzeyine çekilmesini kapsayacağını" aktardı.

Lübnan'ın El Cedid televizyonunun isimsiz kaynaklardan aktardığına göre Johnson, ABD elçisi Amos Hochstein adına Berri'ye BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararına dayanan bir anlaşma taslağı veya çözüm önerisi sundu.

Anlaşmanın ayrıntılarına dair ise açıklama yapılmadı.

El Cedid kanalı, "Berri'nin Hizbullah ile istişare ettikten sonra öneri hakkında yanıt vereceğini" aktardı.

Taraflardan resmi bir açıklama gelmezken, Beyrut'un güneyindeki bölgelere hava saldırılarını yoğunlaştıran İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine yönelik kara harekatıyla daha iç bölgelere ilerlemeye çalışıyor.

Hizbullah ise Tel Aviv'e kadar ulaşan füze saldırılarını genişletiyor.????

İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 3 bin 365 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 878'i kadın ve çocuk, 192'si sağlık çalışanı olmak üzere toplam 3 bin 386 kişi öldü, 14 bin 417 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ediyor. Birleşmiş Milletler'in verilerine göre, İsrail'in saldırıları sebebiyle Lübnan'da 1 milyon 400 binden fazla kişi yerinden edildi. Lübnan hükümeti ise yerinden edilen kişilerden 585 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıkladı.

BMGK'nin 1701 sayılı kararı

BMGK'nin 1701 sayılı kararı, İsrail'in Mavi Hattı'nın gerisine çekilmesini ve bu hatla Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) ait silah ve askeri araç gerecin bulundurulmasını öngörüyor.

Ancak Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri ve İsrail ile sınır olarak belirlenen Mavi Hat arasındaki neredeyse tüm bölgeler, 2000 yılından bu yana Hizbullah'ın güçlü askeri nüfuzu altında bulunuyor.

Kaynak: AA

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