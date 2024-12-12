ABD Dışişleri Bakanı Blinken Ankara\'da

Politika

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Bakan Blinken ve beraberindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak, saat 20.15'te Esenboğa Havalimanı'na indi. Konuk heyeti Esenboğa Havalimanı'nda Dışişleri Protokol Genel Müdürü Büyükelçi Ahmet Cemil Miroğlu ve ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Michael Goldman'ın yanı sıra çok sayıda yetkili karşıladı. Türkiye'den önce Ürdün'ü ziyaret eden Blinken'ın yarın Bakan Fidan ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Haber: Salih HÜDAVERDİ- Muhammet BAYRAM/ ANKARA,