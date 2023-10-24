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ABD Dışişleri Bakanı Blinken: İran'a karşı çatışma istemiyoruz - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: İran'a karşı çatışma istemiyoruz

Son Güncelleme: 24.10.2023 21:29

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, ABD'nin İran'la çatışma peşinde olmadığını ve savaşın genişlemesini istemediğini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "ABD, İran'la çatışma peşinde değil. Biz bu savaşın genişlemesini istemiyoruz. Ancak İran veya vekilleri herhangi bir yerde ABD personeline saldırırsa, halkımızı savunacağız, güvenliğimizi hızlı ve kararlı bir şekilde savunacağız" dedi.

"İRAN'LA ÇATIŞMA PEŞİNDE DEĞİLİZ"

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD'nin New York kentinde İsrail- Filistin gündemiyle toplanan Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde konuştu. Orta Doğu'daki son gelişmelere değinen Blinken, "ABD, İran'la çatışma peşinde değil. Biz bu savaşın genişlemesini istemiyoruz. Ancak İran veya vekilleri herhangi bir yerde ABD personeline saldırırsa, halkımızı savunacağız, güvenliğimizi hızlı ve kararlı bir şekilde savunacağız" dedi.

"YANGINA KÖRÜKLE GİTMEYİN"

Tüm üye devletlere seslenen Blinken, "Bu çatışmada İsrail'e karşı yeni bir cephe açmayı düşünen veya ABD dahil İsrail'in ortaklarını hedef alabilecek herhangi bir devlet veya devlet dışı aktöre kesin ve birleşik bir mesaj göndermeye çağırıyoruz. Yapmayın. Yangına körükle gitmeyin" dedi.

SURİYE'DEKİ SALDIRILARDAN İRAN'I SORUMLU TUTMUŞLARDI

ABD, Orta Doğu'da son zamanlarda askeri üslerine yönelik İHA saldırısının artmasından İran'ı sorumlu tuttu. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, "İran, Hamas ve Hizbullah'ı desteklemeye devam ediyor. İran'ın bu olayları yakından izlediğini, bazı durumlarda bu saldırıları aktif olarak kolaylaştırdığını ve çatışmayı kendi çıkarları veya İran'ın yararına kullanmak isteyebilecek diğer grupları teşvik ettiğini biliyoruz." dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika ABD Dışişleri Bakanı Blinken: İran'a karşı çatışma istemiyoruz - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD Dışişleri Bakanı Blinken: İran'a karşı çatışma istemiyoruz - Son Dakika
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