ABD Dışişleri Bakanı Blinken: İsrail'in Gazze'deki işgalini kabul etmiyoruz

Politika

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "ABD, İsrail'in Gazze'de uzun süreli işgalini kabul etmediği konusunda çok net. Anlaşmada İsrail ordusunun Gazze'den çekilme takvimi ve yerleri konusu çok net ve İsrail de bunu kabul etti" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Orta Doğu programı kapsamında Mısır'dan sonra geldiği Katar'ın başkenti Doha'da basın toplantısı düzenledi. Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik yürütülen müzakerelere değinen Blinken, "Mısır ve Katar'daki ortaklarımızla birlikte mesajımız basit, açık ve acildir. Ateşkes ve rehine anlaşmasında sona gelmemiz gerekiyor, bunu hemen yapmalıyız. Zaman çok önemli. Çünkü her geçen gün rehinelerin hayatları tehlikeye giriyor. Zaman çok önemli. Çünkü Gazze'deki kadınlar, çocuklar ve erkekler her gün yeterli gıdaya, ilaca ulaşamadan acı çekiyor, başlatmadıkları ve durduramayacakları çatışmalarda yaralanma veya ölme riskiyle karşı karşıya kalıyor. Zaman çok önemli. Çünkü bölgede her geçen gün gerilimin tırmanma tehlikesi var" ifadelerini kullandı. Bölgede tansiyonun düşürülmesi için Mısır ve Katar'la çalıştıklarını belirten Blinken, "Çatışmayı tırmandıracak veya yayacak herhangi bir adım atmaktan kaçınmak için İran ve Hizbullah da dahil olmak üzere tüm taraflara gerekli mesajları göndererek farklı yöntemlerle çalışıyoruz. Bu anlaşmayı sağlamak için taraflarla çalışmalarımızda birlik halindeyiz. Özellikle Katar ve Mısır, Hamas'la doğrudan temas halinde ve biz bu anlaşmayı sonuçlandırmaya çalışırken onu da beraberinde getirmeye çalışıyorlar" dedi.

"Herkesin esneklik göstermesi çok önemli"

Blinken, "Başkan Biden Mayıs ayında ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması yönünde ayrıntılı bir plan ortaya koymuştu. Bütün dünya bunu onayladı. BM Güvenlik Konseyi bunu onayladı. O zamandan beri tarafları bir araya getirmek için çalışıyoruz. İsrail artık bu öneriyi kabul etti. Bunu dün doğrudan Başbakan Netanyahu'dan duydum. Hamas'ın da aynısını yapacağını umuyor ve bekliyoruz. Bir sonraki kritik adım bu, ancak bu gerçekleştiğinde ateşkesin yürürlüğe girmesiyle birlikte uygulama üzerinde anlaşmaya varılabilmesi ve ateşkesin taraflarının anlaşmada verdikleri taahhütleri yerine getirebilmeleri için herkesin esneklik göstermesi çok önemli. Bunun önümüzdeki günlerde yapılması gerekiyor ve sona gelmek için mümkün olan her şeyi yapacağız" şeklinde konuştu.

"Anlaşmada İsrail ordusunun Gazze'den çekilme takvimi ve yerleri konusu çok net"

Blinken, "ABD, İsrail'in Gazze'de uzun süreli işgalini kabul etmediği konusunda çok net. Anlaşmada İsrail ordusunun Gazze'den çekilme takvimi ve yerleri konusu çok net ve İsrail de bunu kabul etti" dedi. Başta İsrail olmak üzere ateşkes sağlanmasının herkesin çıkarına olduğunu vurgulayan Blinken, " Rehineler buna bağlı. Ülkenin güvenliği buna bağlı. Çatışmanın başka yerlere yayılmamasını gerçekten sağlayabilmemiz buna bağlı. Çünkü Gazze birçok açıdan, Lübnan'ın kuzeyinde ve Hizbullah'ta işleri daha iyi bir yöne taşıyabilmemizi sağlamanın anahtarı. Kızıldeniz'de Husilerle tansiyonu düşürebilmemizi sağlamanın anahtarı bu. İsrail ve Suudi Arabistan arasında bir normalleşme anlaşmasına varıp varamayacağımızı görmenin anahtarı bu, her iki ülke de buna çok ilgi duyuyor. Aslında herkesi, İsrail'le başlayarak daha fazla barış ve güvenliğe giden bir yola sokmanın anahtarı bu. İsraillilerin umutsuzca gerçekleşmesini istediği ve gerçekleşmesini istediğimiz, rehineleri eve getirmenin anahtarı bu. Gazze'de rehin tutulan ABD'liler var. ABD'lilerin ailelerine geri dönmesini ve hayatını kaybedenlerin cenazelerinin geri getirilmesini sağlama konusundaki çıkarlarım konusunda çok nettim" ifadelerini kullandı.

"Dünyadaki en kötü insani durum Sudan'da"

Blinken konuşmasının sonunda, "Şu anda dünyadaki en kötü insani durum Sudan'da" diyerek ülkedeki iç çatışmadan etkilenen halka yardım sağlamak için çalıştıklarını belirtti. Blinken ayrıca çatışmaların sona ermesi için Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Afrika Birliği ile çok yakın bir şekilde çalıştıklarını ifade etti. - DOHA