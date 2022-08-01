ABD'den İran petrol ve petrokimya sektörüyle bağlantısı olan Çin ve BAE'li şirketlere yaptırım - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'den İran petrol ve petrokimya sektörüyle bağlantısı olan Çin ve BAE'li şirketlere yaptırım

01.08.2022 21:50
ABD'den İran petrol ve petrokimya sektörüyle bağlantısı olan Çin ve BAE'li şirketlere yaptırım

ABD, İran petrol ve petrokimya ürünlerinin Doğu Asya'da satılmasına yardımcı olan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Çin menşeili şirketlere yaptırım uyguladı.

ABD, İran petrol ve petrokimya ürünlerinin Doğu Asya'da satılmasına yardımcı olan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Çin menşeili şirketlere yaptırım uyguladı.

ABD, on milyonlarca dolarlık İran petrol ve petrokimya ürünlerinin Doğu Asya'ya satılmasına yardımcı olan Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) menşeili şirketlere baskıyı artırmak amacıyla uygulanan yaptırımlara yenilerini ekledi. ABD Hazine Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda, 4'ü Hong Kong'da, 1'i Singapur'da ve 1'i Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) olmak üzere toplam 6 şirkete yaptırım uygulandığı duyuruldu. Hazine Bakanlığının yaptırımları ile BAE merkezli Blue Cactus Heavy Equipment and Machinery Spare Parts Trading L.L.C, Hong Kong merkezli Farwell Canyon HK Limited, Shekufei International Trading Co. Limited ve PZNFR Trading Limited şirketlerinin hedef alındığı aktarıldı. Hazine Bakanlığı, bu firmaları İran'ın en büyük petrokimya şirketlerinden biri olan Persian Gulf Petrochemical Industries Co. adlı şirketin (PGPICC) petrol ve petrokimya ürünlerini Doğu Asya'ya satışını kolaylaştırmak için kullanmakla suçladı.

Hazine Bakanlığının Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Müsteşarı Brian Nelson, ABD'nin 2015 tarihli Kapsamlı Ortak Eylem Planı'na atıfta bulunarak, "ABD, Ortak Kapsamlı Eylem Planı'nın tam olarak uygulanmasına karşılıklı bir dönüşü sağlamak için diplomasi yolunu izlemeye devam ediyor. İran taahhütlerini tam olarak yerine getirmeye hazır olana kadar İran petrol ve petrokimya ürünlerinin yasadışı satışına yönelik yaptırımları uygulamaya devam edeceğiz" dedi.

Dışişleri Bakanlığı ise, İran petrol ürünleri taşıyan bir gemiyi yönettiği iddiasıyla Singapur merkezli Pioneer Ship Management PTE LTD ve Hong Kong merkezli Golden Warrior Shipping Co. adlı şirketlere yaptırım uygulandığını belirtti.

Bugün açıklanan yaptırımlar son 2 ayda ABD'nin İran petrol ve petrokimya ürünlerinin satışını yapan İran, Çin ve BAE'li firmalara karşı uygulanan yaptırımlarını takip etti. Yaptırımlar doğrultusunda şirketlerin ABD merkezli varlıkları donduruluyor. - WASHINGTON

YORUMLAR
500
CNN International'dan korkutan açıklama: Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etmesi bekleniyor CNN International'dan korkutan açıklama: Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etmesi bekleniyor ABD, İran petrolünün ticaretini denetlemek için 6 kuruluşu görevlendirdi ABD, İran petrolünün ticaretini denetlemek için 6 kuruluşu görevlendirdi
Kaynak: İHA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Çin Halk Cumhuriyeti, İran, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika ABD'den İran petrol ve petrokimya sektörüyle bağlantısı olan Çin ve BAE'li şirketlere yaptırım - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:33 CHP'li Engin Altay'ın AK Parti çıkışına, TBMM Başkanı Şentop'tan tepki: Siyasette tehdit, gizli saklı iş olmaz
21:35 Konser veren Aydilge sahnede bayıldı! Kocası kucaklayıp dışarı çıkarttı
21:22 Fanatik Galatasaraylı oyuncu Behzat Uygur, spiker Ertem Şener'e sosyal medyadan gönderme yaptı!
20:40 Erdoğan'ın duyurduğu sosyal konut projesinde 4 gruba kontenjan ayırılacağı açıklandı!
20:35 Fındık fiyatını eleştiren Kılıçdaroğlu ve Akşener'e, Erdoğan'dan yanıt: Vatandaşın gönlündeki rakamı açıkladık
20:29 Beşiktaş'ın kiralık olarak renklerine bağladığı tecrübeli sol bek, bu akşam İstanbul'a ayak basıyor!
19:46 Erdoğan, Kabine Toplantısı'ndan sonra açıklamalar yapıyor!
19:40 Galatasaray, Uruguaylı yıldız futbolcu Lucas Torreira ile anlaşma sağladı!
19:15 Sağlıkta şiddet konusunda Cumhur İttifakı'nı suçlayan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na AK Parti'den ilk cevap: Çalışmalarımız sürüyor
19:15 Hafriyat kamyonu 20 metre yükseklikten düştü! Şoför mucize eseri kurtuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2022 21:50:22. #1.13#
SON DAKİKA: ABD'den İran petrol ve petrokimya sektörüyle bağlantısı olan Çin ve BAE'li şirketlere yaptırım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement