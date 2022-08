ABD'den İran petrol ve petrokimya sektörüyle bağlantısı olan Çin ve BAE'li şirketlere yaptırım

ABD, İran petrol ve petrokimya ürünlerinin Doğu Asya'da satılmasına yardımcı olan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Çin menşeili şirketlere yaptırım uyguladı.

ABD, on milyonlarca dolarlık İran petrol ve petrokimya ürünlerinin Doğu Asya'ya satılmasına yardımcı olan Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) menşeili şirketlere baskıyı artırmak amacıyla uygulanan yaptırımlara yenilerini ekledi. ABD Hazine Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda, 4'ü Hong Kong'da, 1'i Singapur'da ve 1'i Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) olmak üzere toplam 6 şirkete yaptırım uygulandığı duyuruldu. Hazine Bakanlığının yaptırımları ile BAE merkezli Blue Cactus Heavy Equipment and Machinery Spare Parts Trading L.L.C, Hong Kong merkezli Farwell Canyon HK Limited, Shekufei International Trading Co. Limited ve PZNFR Trading Limited şirketlerinin hedef alındığı aktarıldı. Hazine Bakanlığı, bu firmaları İran'ın en büyük petrokimya şirketlerinden biri olan Persian Gulf Petrochemical Industries Co. adlı şirketin (PGPICC) petrol ve petrokimya ürünlerini Doğu Asya'ya satışını kolaylaştırmak için kullanmakla suçladı.

Hazine Bakanlığının Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Müsteşarı Brian Nelson, ABD'nin 2015 tarihli Kapsamlı Ortak Eylem Planı'na atıfta bulunarak, "ABD, Ortak Kapsamlı Eylem Planı'nın tam olarak uygulanmasına karşılıklı bir dönüşü sağlamak için diplomasi yolunu izlemeye devam ediyor. İran taahhütlerini tam olarak yerine getirmeye hazır olana kadar İran petrol ve petrokimya ürünlerinin yasadışı satışına yönelik yaptırımları uygulamaya devam edeceğiz" dedi.

Dışişleri Bakanlığı ise, İran petrol ürünleri taşıyan bir gemiyi yönettiği iddiasıyla Singapur merkezli Pioneer Ship Management PTE LTD ve Hong Kong merkezli Golden Warrior Shipping Co. adlı şirketlere yaptırım uygulandığını belirtti.

Bugün açıklanan yaptırımlar son 2 ayda ABD'nin İran petrol ve petrokimya ürünlerinin satışını yapan İran, Çin ve BAE'li firmalara karşı uygulanan yaptırımlarını takip etti. Yaptırımlar doğrultusunda şirketlerin ABD merkezli varlıkları donduruluyor. - WASHINGTON