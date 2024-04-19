ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Washington yönetiminin İsrail tarafından Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine düzenlenecek herhangi bir askeri operasyonu desteklemediğini açıkladı.
İsrail ile İran arasında gerçekleştirilen karşılıklı saldırılar gündemi meşgul etse de İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'ne yönelik bombardımanı aralıksız devam ediyor. Gazze Şeridi'nin güneyinde milyonlarca yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Refah kentine düzenlenmesi beklenen İsrail operasyonu ise bugün İtalya'da gerçekleştirilen G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından yeniden gündeme geldi. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Refah'ta şu anda 1,4 milyon insan var ve bunların çoğu Gazze Şeridi'nin diğer bölgelerindeki yerlerinden edilerek buraya gelmiş durumda. İnsanların buradaki çatışmadan kaçabilmelerini sağlayacak bir plan henüz görmedik. İnsanlar büyük ölçüde tehlikeden uzakta olsalar bile, Refah'ta oldukça önemli bir sivil nüfus da geride kalacaktır. Büyük bir askeri operasyonun bu nüfus için korkunç sonuçları olacağına inanıyoruz" dedi.
Washington yönetiminin Refah operasyonuna olan tavrına değinen Blinken, "Refah'ta büyük çapta askeri operasyonlar düzenlenmesi bizim desteklemediğimiz bir şey. Bu hedefe başka yollarla ulaşılabileceğine inanıyoruz. Bu hafta da dahil son birkaç haftadır İsrail ile bu konuda üst düzey görüşmeler gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı. - ROMA
Son Dakika › Politika › ABD, İsrail'in Refah kentine askeri operasyon düzenlemesini desteklemiyor - Son Dakika
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Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın yargılandığı 'sus payı' davasında 12 jüri üyesinin belirlenmesinden dakikalar sonra mahkeme binasının önünde gelen bir kişi kendini ateşe verdi. Olay sonrası şahıs hastaneye kaldırıldı ve soruşturma başlatıldı.
Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın yargılandığı tarihi "sus payı" davasında 12 jüri üyesinin belirlenmesinden dakikalar sonra mahkeme binasının önünde gelen bir kişi kendini ateşe verdi.
Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın yargılandığı tarihi 'sus payı' davasının görüldüğü mahkeme binasının önünde bir kişi kendini yaktı. Görgü tanıkları, ABD'nin New York kentinde havaya broşürler atan bir erkeğin bir tenekeden kendisini yakıta buladığını ve ateşe verdiğini anlattı. Olay yerinden sedyeyle götürülen kişinin durumu bilinmiyor. Polis, olay yerini kordon altına alırken, yerde kalan bir sırt çantası ve çantanın kenarında 'şeytan milyarderler' başlıklı bir broşür olduğu belirtildi. Trump'ın suçlu bulunması halinde dört yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.
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