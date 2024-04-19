ABD, İsrail'in Refah kentine askeri operasyon düzenlemesini desteklemiyor

Politika

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Washington yönetiminin İsrail tarafından Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine düzenlenecek herhangi bir askeri operasyonu desteklemediğini açıkladı.

İsrail ile İran arasında gerçekleştirilen karşılıklı saldırılar gündemi meşgul etse de İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'ne yönelik bombardımanı aralıksız devam ediyor. Gazze Şeridi'nin güneyinde milyonlarca yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Refah kentine düzenlenmesi beklenen İsrail operasyonu ise bugün İtalya'da gerçekleştirilen G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından yeniden gündeme geldi. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Refah'ta şu anda 1,4 milyon insan var ve bunların çoğu Gazze Şeridi'nin diğer bölgelerindeki yerlerinden edilerek buraya gelmiş durumda. İnsanların buradaki çatışmadan kaçabilmelerini sağlayacak bir plan henüz görmedik. İnsanlar büyük ölçüde tehlikeden uzakta olsalar bile, Refah'ta oldukça önemli bir sivil nüfus da geride kalacaktır. Büyük bir askeri operasyonun bu nüfus için korkunç sonuçları olacağına inanıyoruz" dedi.

Washington yönetiminin Refah operasyonuna olan tavrına değinen Blinken, "Refah'ta büyük çapta askeri operasyonlar düzenlenmesi bizim desteklemediğimiz bir şey. Bu hedefe başka yollarla ulaşılabileceğine inanıyoruz. Bu hafta da dahil son birkaç haftadır İsrail ile bu konuda üst düzey görüşmeler gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı. - ROMA