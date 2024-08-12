ABD İstanbul Başkonsolosluğu Basın Ataşesi\'nin yerel basın ziyaretleri dikkat çekti

Politika

ABD İstanbul Başkonsolosluğu Basın Ataşesi Alison Brown yerel medyaya yaptığı ziyaretlerle adından söz ettiriyor.

Brown, 6 Ağustos'ta Çanakkale'de Dardanel Medya Genel Müdürü Burak Gezen'le görüştü. Daha sonra Çanakkale Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Hafize Akıncı'yı ziyaret etti ve Cemiyet çalışmaları hakkında bilgi istedi. Aynı gün Boğaz Medya Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Akıncı'yı da ziyaret etti.

ABD'li diplomat, 9 Ağustos'ta ise Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ramazan Demir ve yönetim kurulu üyeleriyle görüştü. ABD'deki yerel medya yapılanması ve gelir kaynakları hakkında bilgi paylaşarak ortak projelere hazır olduklarını söyledi.

Görev yaptığı ülkemizdeki yerel medyayı da tanımaya çalıştığını ifade eden Alison Brown, ülkesinin basın özgürlüğü konusundaki hassasiyetini dile getirdi. Mesleki konuların ele alındığı ziyarette BGC Başkanı Demir ise, ülkemizde gazetecilere baskı yapıldığına ilişkin iddiaların aksine, basın özgürlüğünün hiçbir ülkede olmadığı kadar sorumsuzca ve hoyratça kullanıldığını ifade etti.