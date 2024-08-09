ABD, Mısır ve Katar liderlerinin çağrısına İngiltere'den tam destek - Son Dakika
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Politika

ABD, Mısır ve Katar liderlerinin çağrısına İngiltere'den tam destek

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, ABD, Mısır ve Katar liderlerinin Hamas ve İsrail'e yaptığı çağrıya tam destek verdiklerini belirtti. Lammy, çatışmanın hemen durması ve Gazze'ye yardımların acilen ulaştırılması gerektiğini ifade etti.

09.08.2024 19:36
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İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, ABD, Mısır ve Katar liderlerinin Hamas ve İsrail'e yaptığı "Müzakereler 15 Ağustos'ta yeniden başlasın" çağrısına tam destek verdiklerini belirterek, "Artık hiçbir gecikme olmamalı, çatışma hemen durmalı" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Thani tarafından İsrail ve Hamas'a yapılan ortak çağrı Avrupa'dan büyük destek görüyor. İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, liderlerin Gazze Şeridi'nde ateşkes müzakerelerini yeniden başlatma çabalarını memnuniyetle karşıladığını belirtti. Ortak çağrıyı "tam olarak desteklediklerini" söyleyen Lammy, "Artık hiçbir gecikme olmamalı, çatışma hemen durmalı. Esirler serbest bırakılmalı. Gazze'ye sınırsız yardımlar acilen ulaştırılmalı" ifadelerini kullandı.

Bakan Lammy, masadaki anlaşmanın acilen kabul edilmesinin İsraillilerin, Filistinlilerin ve diğer tarafların "uzun vadeli çıkarlarına" hizmet edeceğini de sözlerine ekledi.

Öte yandan, Alman yetkililer Başbakan Olaf Scholz'un da yapılan çağrıyı güçlü bir şekilde desteklediğini bildirdi. - LONDRA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika ABD, Mısır ve Katar liderlerinin çağrısına İngiltere'den tam destek - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD, Mısır ve Katar liderlerinin çağrısına İngiltere'den tam destek - Son Dakika
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