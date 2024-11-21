ABD'nin Gazze Veto'suna İran Tepkisi - Son Dakika
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Politika

ABD'nin Gazze Veto'suna İran Tepkisi

ABD\'nin Gazze Veto\'suna İran Tepkisi

İran, ABD'nin BM'de Gazze'de ateşkes tasarısını veto etmesini, uluslararası hukuka aykırı buldu.

21.11.2024 15:20
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanmasını ve tüm rehinelerin serbest bırakılmasını talep eden karar tasarısını veto etmesine tepki göstererek, "Bu utanç verici veto, ABD'nin İsrail'e Gazze ve Lübnan'daki katliamları sürdürmesi için verdiği yetkiyi gözler önüne serdi" dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Gazze Şeridi'nde acil, koşulsuz ve kalıcı bir ateşkes sağlanmasını, tüm rehinelerin serbest bırakılmasını talep eden karar tasarısını veto etmesine tepki gösterdi. Bekayi, "Uluslararası toplumun soykırımın durdurulması yönündeki çağrılarına ve 14 ülkenin ateşkes tasarısına verdiği desteğe rağmen ABD'deki demokrat yönetim, tasarının kabul edilmesini engelleyerek Gazze'de 13 aydır süren soykırıma ortak olmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

ABD'nin bu kararıyla masum insanların hayatına ve bölgedeki barış ve istikrara önem vermediğini belirten Bekayi, "Bu utanç verici veto, sadece Güvenlik Konseyi'nin görevlerini yerine getirmedeki bir başka başarısızlığını göstermekle kalmadı, aynı zamanda ABD'nin İsrail'e Gazze ve Lübnan'daki katliamları sürdürmesi için verdiği yetkiyi gözler önüne serdi" dedi.

ABD'nin korkunç suçlarda yer alarak bu suçlara ortaklık etmesi nedeniyle uluslararası sorumluluk taşıdığını belirten Bekayi, "Bu veto, uluslararası hukukun temel ilkeleri ile uluslararası insan hakları hukukunun gözetilmesi ve Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'nin ihlalidir" ifadelerini kullandı.

ABD'nin veto kararı

BM Güvenlik Konseyi'nde Gazze Şeridi'nde acil, koşulsuz ve kalıcı bir ateşkes sağlanmasını ve tüm esirlerin serbest bırakılmasını talep eden karar tasarısı oylamaya sunulmuştu. Ayrıca "Filistinlileri aç bırakmaya yönelik her türlü çabayı" reddeden ve Gazze'de sivillere insani yardım ulaştırılmasını talep eden tasarıya 15 üyeli Güvenlik Konseyi'nde 14 temsilci "evet" oyu vermişti. Ancak tasarı, konseyin daimi üyesi olan ABD'nin temsilcisinin veto etmesi nedeniyle reddedilmişti. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika ABD'nin Gazze Veto'suna İran Tepkisi - Son Dakika

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