ABD'nin Stratejik Petrol Rezervleri Tarihinde Dipte - Son Dakika
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ABD'nin Stratejik Petrol Rezervleri Tarihinde Dipte

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ABD Enerji Bakanlığı, stratejik petrol rezervinin 298,7 milyon varile düştüğünü açıkladı.

ABD Enerji Bakanlığı, ülkenin stratejik petrol rezervindeki ham petrol miktarının 298,7 milyon varile düştüğünü açıkladı. Bu seviye, 1983 yılından bu yana rezervde kaydedilen en düşük miktar olarak değerlendirildi.

ABD'nin stratejik petrol rezervindeki ham petrol miktarı, 1983 yılından bu yana ilk kez 300 milyon varilin altına geriledi. ABD Enerji Bakanlığı verilerine göre, rezervler geçtiğimiz hafta 6,1 milyon varil azalarak, 298,7 milyon varile düştü. Böylece stratejik petrol rezervindeki petrol miktarının rezervin kurulduğu 1977 yılından bu yana en düşük miktara ulaştığı belirtildi.

Uluslararası kaynaklar, toplamda 713,5 milyon varil kapasiteye sahip rezervin İran savaşının başladığı dönemde 415 milyon varil seviyesinde bulunduğuna dikkat çekti. Rezervlerin Covid-19 salgını ve Rusya-Ukrayna Savaşı sırasında yapılan yüksek miktardaki petrol satışları nedeniyle önemli ölçüde azaldığı kaydedildi.

ABD 172 milyon varil petrolü piyasaya sürmüştü

İran'ın 28 Şubat'taki ABD-İsrail ortak saldırıları sonrasında Hürmüz Boğazı'nı kapatmasının ardından ABD, 2026 yılı boyunca söz konusu rezervden 172 milyon varil petrolün piyasaya sürülmesi konusunda Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) ile koordinasyon sağlamıştı. ABD Enerji Bakanlığı'ndan bir yetkili, haziran ayında ABD basınına yaptığı açıklamada stratejik petrol rezervinin operasyonel açıdan asgari seviyesinin 70 milyon varil olduğunu ve bu seviyenin altında rezervlerden petrol çekilmesinin yapısal hasara yol açabileceğini belirtmişti.

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Enerji Bakanlığı, Politika, Ekonomi, Enerji, Son Dakika

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