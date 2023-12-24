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ABD Savunma Bakanlığı: İran İHA'sıyla tankere saldırı düzenlendi - Son Dakika
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ABD Savunma Bakanlığı: İran İHA'sıyla tankere saldırı düzenlendi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Hint Okyanusu'nda saldırıya uğrayan tankerin İran'dan fırlatılan bir insansız hava aracı (İHA) ile vurulduğunu ileri sürdü. Saldırının ardından hasar gören tankerin su aldığı belirtildi.

ABD Savunma Bakanlığı: İran İHA\'sıyla tankere saldırı düzenlendi
24.12.2023 - 13:04,
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından yapılan açıklamada, Hint Okyanusu'nda dün saldırıya uğrayan tankerin İran'dan fırlatılan bir insansız hava aracı (İHA) ile vurulduğu ileri sürüldü.

Hindistan'ın batı kıyısında seyir halindeki İsrail bağlantılı olduğu ifade edilen Liberya bandıralı bir tanker saldırıya uğramış, saldırıyı ise üstlenen olmamıştı. Pentagon tarafından bugün yapılan açıklamada, saldırının İran'dan fırlatılan bir insansız hava aracı (İHA) ile gerçekleştirildiği iddia edildi. Açıklamada, Suudi Arabistan'dan kimyasal taşıyan MV Chem Pluto tankerinin Hindistan kıyılarında 200 deniz mili uzaklıktan (370 km) vurulduğu aktarılırken, saldırının ardından hasar gören tankerin su aldığı ifade edildi.

Saldırının, İran İHA'ları nedeniyle "yüksek tehdit alanı" olarak kabul edilen bir bölgede gerçekleştirildiği vurgulandı. İran tarafından saldırıya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

"USS Laboon gemisi 4 İHA'yı düşürdü"

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından dün yapılan açıklamada, " Yemen'deki Husiler tarafından Güney Kızıldenizi'ndeki uluslararası nakliye yollarına 2 balistik füze fırlatıldığı" kaydedildi. Füzelerin gemiyi etkilemediği belirtilirken, "Bölgeyi devriye gezen USS Laboon savaş gemisinin Husilerin kontrolündeki bölgelerden gelen 4 İHA'yı düşürdüğü" ifade edildi.

Hindistan'ın batı kıyısında seyir halindeki İsrail'le bağlantılı MV Chem Pluto tankerinin dün İHA ile hedef alındığı açıklanmıştı. Suudi Arabistan'dan ham petrol taşıdığı ve Liberya bandıralı olduğu belirtilen tankerde saldırı sonucu yangın çıktığı belirtilmiş, yangının mürettebat arasında can kaybı ve yaralanma olmadan söndürüldüğü ifade edilmişti. - WASHINGTON

Kaynak: İHA
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