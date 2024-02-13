ABD Senatosu İsrail, Ukrayna ve Tayvan\'a yardımı içeren 95,3 milyar dolarlık pakete onay verdi

ABD Senatosu uzun süren tartışmaların ardından İsrail, Ukrayna ve Tayvan'a yönelik yardımı da içeren 95,3 milyar dolarlık pakete onay verdi.
ABD Senatosu, Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdüren İsrail'e, Rusya ile savaşan Ukrayna'ya ve Çin ile egemenlik ihtilafı yaşayan Tayvan'a yardımın da yer aldığı 95,3 milyar dolarlık paketi görüştü. Söz konusu yardım paketi, Demokratların çoğunlukta olduğu Senato'da 29'a karşı 70 oyla kabul edildi. Aralarında Senato Azınlık Lideri Mitch McConnell'ın da bulunduğu 22 Cumhuriyetçi, tasarıya "evet" dedi. 100 sandalyeli Senato'da paketin kabul edilebilmesi için en az 60 "evet" oyu gerekiyordu.
Paket, Rusya'ya karşı mücadelesinde Ukrayna'ya 60 milyar dolar, İsrail'e "güvenlik" yardımı için 14.1 milyar dolar, Hint-Pasifik'teki Tayvan ve ABD'nin diğer bölgesel ortaklarına 4.8 milyar dolar, Gazze dahil çatışma bölgelerine insani yardım için 9.2 milyar doları içeriyor.
Temsilciler Meclisi'nde engelle karşılaşabilir
Yasa tasarısı, Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisinde görüşülecek, onaylanması durumunda ABD Başkanı Joe Biden'ın imzasına sunulacak. Ancak Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçiler, tasarıya ABD-Meksika sınırındaki rekor sayıda göçmen akışını durduracak önlemler bulunmaması nedeniyle sıcak bakmıyor. Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson Senato'daki oylama öncesi yaptığı açıklamada, "Senato'dan tek bir sınır politikası değişikliği yapılmadığı takdirde Temsilciler Meclisi bu önemli konularda kendi iradesiyle çalışmaya devam etmek zorunda kalacak" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON
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