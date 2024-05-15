ABD, Ukrayna'ya 2 milyar dolarlık askeri finansman sağlayacak - Son Dakika
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Politika

ABD, Ukrayna'ya 2 milyar dolarlık askeri finansman sağlayacak

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna'ya 2 milyar dolarlık ek askeri finansman sağlayacaklarını duyurdu. Blinken, hızla cepheye gönderilecek silah ve mühimmatın Ukrayna'nın Rusya saldırılarına karşı korunması için önemli olduğunu vurguladı.

15.05.2024 17:54
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Ukrayna'ya 2 milyar dolarlık ek askeri finansman sağlayacaklarını duyurdu.

ABD, Ukrayna'ya askeri yardımlarına devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Ukrayna'ya 2 milyar dolarlık ek askeri finansman sağlayacaklarını duyurarak, çok ihtiyaç duyulan silah ve mühimmatın hızla cepheye gönderileceğini aktardı.

Ukrayna'nın Rusya'nın acımasız saldırılarıyla karşı karşıya olduğunu aktaran Blinken, "Mühimmat, zırhlı araçlar, füzeler, hava savunma sistemleri için acele ediyoruz. Askerleri ve sivilleri korumak için bunları cepheye ulaştırmak için acele ediyoruz" ifadelerini kullanarak, hava savunma sistemlerinin "en önemli öncelik" olduğuna vurguladı. - KİEV

Kaynak: İHA

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