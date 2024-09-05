Putin'in Harris Açıklamasına ABD'den Tepki - Son Dakika
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Politika

Putin'in Harris Açıklamasına ABD'den Tepki

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD başkanlık seçimlerinde Kamala Harris'i desteklemesine tepki gösterdi.

05.09.2024 23:39
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ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD'deki başkanlık seçimlerinde favorisinin Kamala Harris olduğunu söyleyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e tepki göstererek, "Bay Putin, seçimlerimiz hakkında konuşmaya ve seçimlerimize müdahil olmaya son verirse çok memnun oluruz" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD'deki başkanlık seçimlerini Demokrat Parti'nin başkan adayı Kamala Harris'in kazanmasını istediğini açıklamasından saatler sonra, ABD'den Putin'e cevap geldi. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, "Putin, seçimlerimiz hakkında konuşmaya son vermeli, nokta. Kendisinin adaylardan herhangi birini diğerine tercih etmesi gerekmiyor. ABD'nin bir sonraki başkanının kim olacağına karar vermesi gereken, sadece ABD halkıdır. Bay Putin, seçimlerimiz hakkında konuşmaya ve seçimlerimize müdahil olmaya son verirse çok memnun oluruz" dedi.

"Favorimiz mevut başkan Joe Biden idi"

Putin, bugün Vladivostok'taki Doğu Ekonomik Forumu'nda yaptığı konuşmada, ABD Başkanlık seçimlerindeki favorisinin kim olduğunu açıklamış, "Favorimiz mevut başkan Joe Biden idi. Fakat kendisini yarıştan çektiler. Diğer taraftan kendisi, tüm destekçilerine Harris'i destekleme çağrısı yaptı. Biz de öyle yapacağız. Kendisini destekleyeceğiz" demişti.

Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump'ın başkanlığı döneminde Rusya'ya daha önce hiçbir ABD başkanının uygulamadığı sert yaptırımlar tatbik ettiğini ifade eden Putin, "Belki, Harris bu türden uygulamalardan kaçınır" dedi.

Putin, ABD seçimlerinde tercihin ABD halkına ait olacağını ve kendilerinin de bu tercihe saygı duyacaklarını ifade etti.

"Bilmiyorum alınmalı mıyım?"

Putin'in açıklamalarını değerlendiren Donald Trump, "Putin bugün bir çıkış yaparak Kamala'yı desteklediğini açıkladı. Buna tam olarak ne cevap vermem gerektiğini bilemiyorum" dedi.

Trump, "Kendisini arayıp, 'Çok teşekkür ederim, bundan memnuniyet duydum' mu demeliyim. Diğer yandan, Kamala'ya destek verdi. Bir şeyler hissediyorum ama bu konuda ne söylemem gerektiğini bilmiyorum. Alınmalı mıyım yoksa bu şekilde bana bir iyilik mi yapmış oldu bilmiyorum" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Putin'in Harris Açıklamasına ABD'den Tepki - Son Dakika

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