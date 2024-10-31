ABD ve Güney Kore: Kuzey Kore'nin Füze Denemeleri Tehdit - Son Dakika
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Politika

ABD ve Güney Kore: Kuzey Kore'nin Füze Denemeleri Tehdit

ABD ve Güney Kore, Rusya ile Kuzey Kore'nin askeri işbirliğini kınadı, Kuzey Kore yeni bir füze fırlattı.

31.10.2024 04:20
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Güney Kore Savunma Bakanı Kim Yong-hyun ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, "Rusya ve Kuzey Kore arasındaki askeri işbirliğinin askeri malzeme transferinin ötesine geçerek fiili asker konuşlandırmaya dönüşmesini" şiddetle kınadı. Kuzey Kore ise, Japon Denizi istikametine doğru 1 saat 26 dakikalık rekor süre boyunca uçan yeni bir füze fırlattı.

Güney Kore Savunma Bakanı Kim Yong-hyun ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, ABD'nin başkenti Washington D.C'de yapılan heyetler arası 56. Güvenlik İstişaresi Toplantısı (SCM) kapsamında bir araya geldi. Görüşme sonrasında yapılan ortak açıklamada Rusya ile Kuzey Kore arasındaki artan işbirliğine dikkat çekilerek, "Bakanlar, Rusya ve Kuzey Kore arasındaki askeri işbirliğinin askeri malzeme transferinin ötesine geçerek fiili asker konuşlandırmaya dönüşmesini en güçlü ifadelerle kınadı ve bu konuda uluslararası toplumla yakın koordinasyon içinde olma taahhüdünde bulundu" ifadeleri kullanıldı.

Kuzey Kore'nin balistik füze denemeleri kınandı

Kim ve Austin'in "Kuzey Kore'nin nükleer silah ve balistik füze kabiliyetlerini modernize etmeye ve çeşitlendirmeye devam etmesinden duydukları ciddi endişeyi dile getirdiği" kaydedilen açıklamada, "Taraflar Kuzey Kore'nin balistik füzeler de dahil olmak üzere çok sayıda füze fırlatmasını, uydu fırlatma girişimini ve Rusya-Kuzey Kore arasındaki silah ticaretini mevcut BM Güvenlik Konseyi kararlarının açık ihlali olarak kınadı" denildi. İkilinin "Kuzey Kore'nin söz konusu eylemlerinin uluslararası toplum için ciddi güvenlik sorunları teşkil ettiğini ve Kore Yarımadası'nda, Hint-Pasifik bölgesinde ve Avrupa-Atlantik bölgesinde barış ve istikrara yönelik giderek daha ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirttiği" ifade edildi.

Kuzey Kore yeni füze fırlattı

Kuzey Kore'den ise, Güney Kore ve ABD'ye yanıt niteliğinde bir hamle geldi. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan (JCS) yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin Japon Denizi istikametine "kıtalararası balistik füze (ICBM) olduğu değerlendirilen" bir füze fırlattığı bildirildi. Yerel saatle 07.10 dolaylarında başkent Pyongyang bölgesinden fırlatılan füzenin yüksek bir yörüngede uçtuğu kaydedilen açıklamada, füze denemesine ilişkin bilgilerin ABD ve Japonya ile paylaşıldığı vurgulandı.

"Farklı bir füze olabilir"

Japonya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Kuzey Kore tarafından fırlatılan füzenin 08.36 dolaylarında Hokkaido eyaletine bağlı Okushiri Adası'nın batısına, Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğü kaydedildi. Füzenin şimdiye dek Kuzey Kore tarafından fırlatılan en uzun uçuş süresine sahip füze olduğunu söyleyen Japonya Savunma Bakanı Gen Nakatani de, "Uçuş süresi yaklaşık 1 saat 26 dakika. Bu şimdiye kadarki en uzun uçuş süresi. O nedenle konvansiyonel füzeden farklı bir füze olabilir" açıklamasında bulundu.

Güney Kore istihbaratı uyarmıştı

Kuzey Kore'nin Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere Rusya'ya asker gönderdiğine yönelik iddialar uluslararası kamuoyunun tepkisine neden olmuş, Güney Kore, ABD ve Japonya başta olmak üzere birçok ülke Kuzey Kore'yi kınamıştı. Güney Kore İstihbarat Servisi (NIS) ise, Kuzey Kore'nin yaklaşan ABD seçimleri öncesinde yeni füze denemeleri gerçekleştirebileceği konusunda uyarmıştı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika ABD ve Güney Kore: Kuzey Kore'nin Füze Denemeleri Tehdit - Son Dakika

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