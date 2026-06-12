ABD ve İran Anlaşması Yolda - Son Dakika
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ABD ve İran Anlaşması Yolda

ABD ve İran Anlaşması Yolda
12.06.2026 12:50
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ABD, İran'ın askeri güç çekilmesi ve ablukanın kaldırılmasını içeren bir anlaşma üzerinde anlaşmaya varıyor.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Mehr'de yer alan haberde, ABD ve İran'ın varması beklenen anlaşmanın, Washington'un İran çevresinde askeri güçlerini çekmesi, limanlara uyguladığı deniz ablukasının kaldırılması, İran'ın nükleer programına yönelik müzakerelerin ilerleyen tarihlere erteleneceği ve balistik füze programının göz ardı edileceğine yönelik taahhütleri içerdiği kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamasında "İran ile olan savaşa ilişkin büyük bir uzlaşıya vardık. Bunun da önümüzdeki birkaç gün içinde bitmesi gerekiyor. Muhtemelen Avrupa'da bir imza törenimiz olacak. Bu harika bir şey" ifadelerini kullanmıştı. Trump'ın aksine İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi ise, İran'ın ABD ile olası bir anlaşma konusunda henüz nihai kararını vermediğini ve müzakerelerde "kırmızı çizgilerinden" taviz vermeyeceklerini söylemişti. İran basını ise, imzalanması beklenen anlaşmaya dair detayları yayınladı. İran'ın yarı resmi haber ajansı Mehr'de yer alan haberde, ABD ile varılan anlaşmanın Washington'un İran çevresinde askeri güçlerini çekmesi, limanlarına uyguladığı deniz ablukasının kaldırılması, İran'ın nükleer programına yönelik müzakerelerin ilerleyen tarihlere erteleneceği ve balistik füze programının göz ardı edileceğine yönelik taahhütleri içerdiği kaydedildi.

İran ise anlaşmaya göre, Hürmüz Boğazı'nı 30 gün içinde açacak, ABD'nin ise aynı süre içinde deniz ablukasını kaldırmasının bekleniyor.

Öte yandan, ABD'nin dondurulmuş İran varlıklarını serbest bırakacağı kaydedilen haberde, İran'a yönelik petrol yaptırımlarını da kaldıracağı ve "İran'ın iç işlerine karışmama" taahhüdünde bulunacağı kaydedildi. Haberde, nükleer ve ekonomik konulara ilişkin ek müzakerelerin ilerleyen tarihlerde yapılacağı ancak İran'ın balistik füze programı ve bölgedeki silahlı gruplara verdiği desteğin gündemde olmayacağı belirtiliyor. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika ABD ve İran Anlaşması Yolda - Son Dakika

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