ABD ve İran Roma'da Nükleer Müzakerelere Başladı - Son Dakika
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Politika

ABD ve İran Roma'da Nükleer Müzakerelere Başladı

ABD ve İran Roma\'da Nükleer Müzakerelere Başladı

ABD ve İran, nükleer müzakerelerin ikinci turu için Roma'da bir araya geliyor. Yaptırımlar gündemde.

19.04.2025 12:15
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ABD ile İran heyetleri, nükleer konulu müzakerelerin ikinci turunu gerçekleştirmek üzere bugün İtalya'nın başkenti Roma'da bir araya geliyor.

ABD ile İran arasında Umman'ın arabuluculuğunda yürütülen nükleer konulu dolaylı müzakerelerin ikincisi İtalya'nın başkenti Roma'da bugün başlıyor. İki ülkenin heyetleri, İran'ın nükleer programını görüşmek ve muhtemel bir anlaşmanın çerçevesini oluşturmak üzere bir araya gelecek. Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi'nin arabuluculuğunda İran heyetine İran Dışişleri Bakanı ve uzun yıllardır nükleer müzakerelerde görev alan kıdemli isim Abbas Arakçi başkanlık ediyor. ABD tarafına ise Başkan Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff liderlik ediyor.

İran, yaptırımların kaldırılmasını istiyor

Birinci ve ikinci tur görüşmeler, öncelikle güven inşa etmeyi, daha sonra İran'ın nükleer programı konusunda diplomatik çabaların sürdürülebileceği bir çerçeve oluşturulmasını hedefleyen süreçler olarak görülüyor. İran, nükleer anlaşmanın yanı sıra Tahran'a yönelik yaptırımların kaldırılmasını istiyor.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in kıdemli danışmanlarından Ali Şamhani sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İranlı müzakerecilerin Roma'da "tam yetkiyle" bulunduğunu ifade etti.

"İran'ın yaptırımların kaldırılması ve nükleer meseleye ilişkin tutumu net"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi ise Roma'ya gelmeden önce başkent Tahran'da havaalanında yaptığı açıklamada, "İran'ın barışçıl nükleer programı, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması (NPT) da dahil olmak üzere uluslararası kurallar ve ilgili belgelerle tam uyumlu. İran, yükümlülüklerine bağlı kalarak barışçıl nükleer enerjiden faydalanma yönündeki meşru ve yasal haklarını koruma ve kullanma konusunda kararlıdır" dedi.

Bekayi, İran'ın yaptırımların kaldırılması ve nükleer meseleye ilişkin tutumunun net olduğunu belirterek, "Bu tutum, ilk tur görüşmelerde açık bir şekilde karşı tarafa iletildi. Ancak son günlerde ABD'li yetkililerden gelen çelişkili açıklamalar nedeniyle Washington yönetiminin bu tutarsızlıkları gidererek müzakere konusundaki niyet ve ciddiyetine dair soru işaretlerini ortadan kaldırması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Geçmiş yaklaşımlar tekrar edilmemeli"

ABD'nin geçmişte verdiği sözleri tutmaması ve aşırı taleplerde bulunmasıyla ilgili geçmişine dikkat çeken Bekayi, "Geçmişteki yaklaşımların tekrarı kesinlikle fayda sağlamaz. İlerlemenin tek yolu, karşı tarafın gerçekçi davranması, başta İsrail olmak üzere savaş yanlısı radikal çevrelerin etkisinde kalmaması ve uluslararası normlara aykırı, mantıksız taleplerden vazgeçerek yapıcı ve makul bir tutum sergilemesidir" dedi.

"Kalıcı barış, milletler arasında dürüst bir diyalogdan doğar"

Bekayi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise, "Kalıcı barış, milletler arasında dürüst bir diyalogdan doğar, zorla dayatma ile değil" ifadelerini kullandı.

İran'ın her zaman iyi niyet ve sorumlu bir yaklaşım sergilediğini belirten Bekayi, "İran, halkının çıkarlarını gözeterek diplomasiye olan bağlılığını göstermiştir. Bu yolun kolay olmadığının farkındayız ancak gözümüzü dört açarak adımlarımızı atıyor ve geçmiş deneyimlerimize güvenerek ilerliyoruz" dedi.

İlk tur "olumlu ve yapıcı" geçmişti

Müzakerelerin ilk turu, 12 Nisan Cumartesi günü Umman'ın başkenti Maskat'ta gerçekleştirilmişti. Görüşmelerin ardından her iki taraf da süreci "olumlu ve yapıcı" olarak değerlendirmişti. - ROMA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika ABD ve İran Roma'da Nükleer Müzakerelere Başladı - Son Dakika

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