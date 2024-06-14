ABD ve Ukrayna G7 Zirvesi'nde güvenlik anlaşması imzaladı

Politika

ABD ve Ukrayna, İtalya'da gerçekleştirilen G7 Zirvesi sırasında on yıllık güvenlik anlaşması imzaladı.

ABD Başkanı Joe Biden ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İtalya'da gerçekleştirilen G7 Zirvesi'nde on yıllık güvenlik anlaşması imzaladı. Biden ve Zelenskiy, anlaşmanın ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Biden, "Hedefimiz, Ukrayna'nın uzun vadeli güvenilir savunma ve caydırıcılık yeteneklerini güçlendirmek ve Ukrayna için kalıcı bir barışı tesis etmektir. Ukrayna, halihazırda ve gelecekteki saldırılara karşı kendini savunma yeteneği kazanmalı ve bu şekilde güvence altına alınmalıdır" dedi.

Biden, ABD ile Ukrayna arasındaki ikili güvenlik anlaşmasının, Ukrayna'ya G7 ülkeleri tarafından da desteklenen 50 milyar dolarlık kredi ve Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlardan oluşan üç yeni önlemin Rusya'ya karşı mücadelesinde Ukrayna için "daha güçlü bir temel" oluşturacağını söyledi. Biden, bu üç büyük adımın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e zamana oynayarak ve bekleyerek Batı ittifakını yıpratamayacağını ve bölemeyeceğini göstereceğini ifade etti. Biden, "Bu savaşta zafer kazanana kadar Ukrayna'nın yanında yer alacağız" dedi.

Biden, "İki buçuk yıl önce, Putin Ukrayna'da acımasız bir savaş başlattı ve bu durum, Ukrayna halkı için dehşet verici bir imtihan oldu. Bu aynı zamanda dünya için de bir test oldu. Ukrayna'nın yanında yer alacak mıyız? Egemenlik ve özgürlüğü destekleyip zulme karşı duracak mıyız? Bu sorular karşısında ABD, G7 ve dünya genelindeki ülkeler, sürekli bir şekilde "Evet, duracağız" diyerek cevap verdi" ifadelerini kullandı. Biden, "Tekrar söyleyeceğiz, Evet, tekrar, tekrar ve tekrar, Ukrayna'nın yanında duracağız" dedi.

"Bugün tarihi bir gün"

Zelenskiy, anlaşmanın ABD'nin Ukrayna'nın bağımsızlığına olan desteğinin güvenilirliğini ortaya koyduğunu söyledi. Zelenskiy, "Bugün gerçekten tarihi bir gün. Bağımsızlığımızdan bu yana ABD ile Ukrayna arasındaki en güçlü anlaşmaya imza attık" dedi.

Zelenskiy, "Bu sürdürülebilir bir barışı garanti altına almaya yönelik adımlar konusunda yapılmış bir anlaşmadır ve bu nedenle dünyadaki herkesin yararınadır. Çünkü, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı, gerçek ve hakiki bir küresel tehdittir" ifadelerini kullandı.

Anlaşmanın Ukrayna'nın NATO üyeliği için bir köprü oluşturduğunu vurgulayan Zelenskiy, "Anlaşma, ABD'nin Ukrayna'nın müstakbel NATO üyeliğini desteklediğini ifade ediyor ve anlaşmamızı Ukrayna'nın NATO üyeliği için bir köprü olarak tanımlıyor" dedi.

Anlaşmanın içeriği

Beyaz Saray tarafından "tarihi" olarak nitelendirilen anlaşmanın metninde, "Taraflar, bu anlaşmayı Ukrayna'nın en nihayetindeki NATO üyeliğine destek sağlayan bir köprü olarak tanımaktadır" ifadelerini kullandı. Anlaşma, Ukrayna'ya karşı bir silahlı saldırı veya tehdit durumunda üst düzey ABD'li ve Ukraynalı yetkililerin 24 saat içerisinde bir araya gelmeleri, verilecek cevap üzerinde istişarelerde bulunmaları ve Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu ilave savunma tedbirlerini belirlemelerini öngörüyor.

Anlaşma metninde ABD, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğini müdafaasına verdiği desteği yeniden teyit edilerek, "Taraflar, Ukrayna'nın güvenliğinin teminatı için Ukrayna'nın NATO standartlarına uygun önemli bir askeri kuvvet, zinde askeri yetenekler ve savunma sanayi altyapısına sürekli yatırımlara ihtiyaç duyduğunu kabul etmektedir" denildi.

Anlaşma metninde, "ABD, Ukrayna güvenlik ve savunma güçlerinin, egemen, bağımsız ve demokratik bir Ukrayna'yı savunabilmesi ve ilerideki saldırılar için caydırıcı olabilmesi için uzun vadeli malzeme, eğitim ve danışmanlık, sürdürülebilirlik, istihbarat, güvenlik, savunma sanayi ve kurumsallaşma desteği ve diğer alanlarda destek sağlamayı amaçlamaktadır" ifadelerini yer verildi.

G7 Zirvesi'nin ilk gününde ana gündem Ukrayna oldu

İtalya'nın güneyindeki Puglia bölgesinde 13-15 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen üç günlük zirvenin ilk günü, liderlerin aile fotoğrafı için bir araya gelmesiyle başladı. Itria vadisindeki Borgo Egnazia Oteli'nde gerçekleştirilen zirvede liderler, bu alanda paraşütçüler tarafından gerçekleştirilen bayrak gösterisini izledi.

Dünyanın en büyük 7 ekonomisini bir araya getiren G7 Zirvesi'nin ilk gününe, ABD ile Ukrayna arasındaki ikili güvenlik anlaşması ile birlikte dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna'nın kullanımına sunulmasına ilişkin karar damga vurdu. G7 liderleri, Rusya'nın çoğunluğu Avrupa bankalarında bulunan dondurulmuş varlıklarından elde edilen faiz gelirlerinin teminat olarak kullanılması yoluyla Ukrayna'ya 50 milyar dolar kredi verilmesi yönünde anlaşma sağladı. - ROMA